В начале второй свободной практики Гран-при Италии, которая проходит на автодроме в Монце, произошла страшная авария с участием пилота Sauber Маркуса Эрикссона. Гонщик потерял управление машиной, после чего болид развернулся влево, врезался в стену и несколько раз перевернулся.

В начале второй свободной практики Гран-при Италии, которая проходит на автодроме в Монце, произошла страшная авария с участием пилота Sauber Маркуса Эрикссона. Гонщик потерял управление машиной, после чего болид развернулся влево, врезался в стену и несколько раз перевернулся.Onvoorstelbaar toch zo'n klapper en hij staat op en loopt weg #Erricson @robertdoornboss @TomCoronel @TimCoronel @abema_kpopdrama pic.twitter.com/XdPTpDnc0C— Mark Vroomen (@MarkVroomenn) 31 августа 2018 г.Тем не менее, установленная внутри автомобиля камера успела заснять ужасное происшествие несмотря на то, что машина разлетелась вдребезги, сообщает РИА Новости. Пилот остался в живых и обошелся без травм. Он признался, что не понял причин произошедшего, но чувствует себя хорошо.