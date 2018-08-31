Реакция украинских пользователей Сети на убийство Александра Захарченко в центре Донецка не заставила себя ждать. Судя по эмоциональному всплеску в социальных сетях, теракт, при котором погиб глава Донецкой народной республики и были ранены еще несколько человек, сетевые рыцари вышиванки и оселедца готовы признать национальным праздником.

Реакция украинских пользователей Сети на убийство Александра Захарченко в центре Донецка не заставила себя ждать. Судя по эмоциональному всплеску в социальных сетях, теракт, при котором погиб глава Донецкой народной республики и были ранены еще несколько человек, сетевые "рыцари вышиванки и оселедца" готовы признать национальным праздником.Первые циничные шутки об убийстве Александра Захарченко стали появляться в Сети еще в тот момент, когда произошедшее даже не было официально подтверждено. Отметим, убийство было осуществлено общественно опасным способом. В кафе в центре города прогремел взрыв.Это, однако, не просто не охладило пыл язвительных комментатолров, а, кажется, наоборот, их раззадорило. Еще одно обстоятельство, которое украинские пользователи Сети не смогли обойти стороной – тот факт, что Александр Захарченко погиб на следующий день после того, как скончался от рака Иосиф Кобзон. Отличился, в частности, переехавший на Украину российский журналист Аркадий Бабченко, печально известный своим цинизмом и попыткой убедить весь мир в собственной смерти.Удивительно, но за день до убийства Александра Захарченко его уже упоминали в связи со смертью Иосифа Кобзона. "Кобзон умер. Теперь будет петь не с Захарченко, а с Гиви и Моторолой. Пока и этот упырь в чистилище не упадет. Тогда их квартет будет полным", – написала Екатерина Золотарева на портал "Обозреватель" свой циничный некролог.Украинский "Пятый канал" на соей официальной странице также не стал скрывать радости из-за смерти человека.Феномен украинских пользователей Сети, которые частично перешли на оставшийся единственным государственный язык Украины, а частично продолжающие писать на русском, будоражит сознание многих обитателей Рунета. С одной стороны, большинство из них открещиваются от какой-либо связи с Россией, а с другой – самым внимательным образом следят за всем, что происходит к востоку от их границы.Многие исследователи особенностей психологии обитателей интернета уверены, что именно подобная расщепленность сознания и привела к столь удручающим последствиям. Речь идет о том, что любое негативное событие – от банального прорыва трубы в небольшом сибирском городке до жуткой трагедии, унесшей десятки жизней, определенная часть пользователей украинского сегмента интернета воспримет как повод для радости.В связи с этим у этой группы успела выработаться весьма специфическое отношение к смертям. Стоило умереть юмористу Михаилу Задорнову или певцу Иосифу Кобзону, как украинские интернетчики принимались наперебой шутить о произошедшем, соревнуясь не сколько в чувстве юмора, сколько в цинизме и ненависти. Глава ДНР исключением из этого правила не стал. Однако корни столь циничного отношения к смертям людей искать предстоит, кажется, психиатрам.