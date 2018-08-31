Советский и грузинский певец и киноактер Вахтанг Кикабидзе был госпитализирован. Об этом рассказал сам артист.

Советский и грузинский певец и киноактер Вахтанг Кикабидзе был госпитализирован. Об этом рассказал сам артист.Стало известно о том, что Вахтанг Кикабидзе в данный момент находится в больнице. Это выяснилось в ходе непродолжительной беседы артисты с журналистами.Назойливые представители СМИ хотели узнать, планирует ли певец почтить память Иосифа Кобзона на похоронах, передает радиостанция "Говорит Москва". В ответ на это Кикабидзе отметил, что не получал никаких приглашений. "Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице", – заявил он.Напомним, что Иосиф Кобзон скончался 20 августа на 81 году жизни. Во время российско-грузинского конфликта он поссорился с Кикабидзе. Тогда грузинский певец и актер отказался от принять российский орден Дружбы.Ранее сообщалось, что десятилетие войны в Южной Осетии не прошло мимо народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе. Продолжая серию критических замечаний в адрес Москвы, актер, изначально вставший в конфликте на сторону Тбилиси, резко высказался о Владимире Путине. Глава российского государства, полагает Кикабидзе, хочет "править миром".Комментируя события августа 2008 года, актер заявил, что не может простить смерти близких ему людей. По словам артиста, ему очень тяжело вспоминать события тех дней.