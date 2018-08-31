2 сентября на телеканале Россия 1 стартует новый сезон шоу Удивительные люди. В нем примут участие больше 50 конкурсантов со всего мира. Некоторые номера проекта буквально шокируют. Чем участники поразят нас в этот раз?

2 сентября на телеканале "Россия 1" стартует новый сезон шоу "Удивительные люди". В нем примут участие больше 50 конкурсантов со всего мира. Некоторые номера проекта буквально шокируют. Чем участники поразят нас в этот раз?Испытания для участников станут более сложными, постановочными и изощренными, а самих участников искали по всему миру.Например, один из участников — Зоран Радически, он – полиглот, говорит на тридцати языках.- Я хочу целую Россию мотивировать, что важно учить иностранные языки!Здесь нет никаких трюков и фокусов, даже самые невероятные номера проекта — это триумф человеческого интеллекта и силы воли.Некоторые номера проекта буквально шокируют. Например, участница, которая находится в стеклянном кубе, наполовину заполненном льдом, и ей нужно еще при этом демонстрировать свои способности в мнемотехнике."Я прикладываю лед, мне хватило несколько секунд, но она продержалась несколько минут, и при этом запомнила 100 двузначных чисел. Это — фантастика, это один из тех номеров, который я не хотел бы повторить!" – признается телеведущий, гость проекта "Удивительные люди" Евгений Папунаишвили.За время эксперимента кусочки льда превратились в громадную ледяную глыбу, куда буквально вмёрзла Осман Делибаш, но сама мнемотехник ни на миг не запаниковала, ведь она ещё и профессиональный морж — мастер спорта по спортивному зимнему плаванию.- Мы должны настраиваться на положительный лад и действовать — всё, а поскольку задача у меня там была — запомнить числа, холод меня абсолютно не раздражал. Он не может меня раздражать, потому что холод для меня, он — целебный, он мне приносит здоровье и счастье, ледяная вода — это все!Как они это делают, кажется, невозможно объяснить словами.Варваре Черняк всего 6 лет, и у нее 15 зарегистрированных рекордов, но, кроме того, девочка обладает уникальными физическими способностями, а еще и мнемоспособностями.По этому светящемуся, почти волшебному тоннелю удивительные люди будут попадать на сцену телепроекта, всего претендентов больше 50 — из США, Канады, Монголии, Китая, Македонии, Германии и, конечно, России. А вот кого зрители признают самым удивительным человеком планеты, узнаем уже этой осенью в эфире телеканала "Россия".Старт нового сезона "Удивительных людей" 2 сентября в 18:30. Не пропустите встречу с удивительным!