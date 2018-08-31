Убийство Захарченко — это еще один сигнал о том, что минские договоренности многим не нравятся. Об этом заявил в эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 посол России в США Анатолий Антонов.

Убийство Захарченко — это еще один сигнал о том, что минские договоренности многим не нравятся. Об этом заявил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" посол России в США Анатолий Антонов."Сегодня мы должны приложить дополнительные усилия для того, чтобы не допустить их подрыва", — сказал российский дипломат. В этой связи он сообщил, что ждет встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, чтобы "подтвердить готовность российской стороны к конструктивному разговору в отношении того, что нам делать вместе для того, чтобы не допустить разрушения минских договоренностей".Анатолий Антонов считает, что для Белого дома и Госдепартамента минские соглашения не являются приоритетным направлением внешней политики. "В силу русофобии, которая развязана в США, политики много говорят о важности выполнения минских договоренностей. Но у меня сложилось такое впечатление, что многие здесь не читали и не до конца понимают содержание этого документа. Наше посольство делает максимум, чтобы помочь коллегам понять, что же лидеры подписали в Минске. И что нужно делать, чтобы как можно быстрее на востоке Украины установился мир", — сказал посол Антонов.В свою очередь, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный назвал убийство Александра Захарченко личной трагедией. "Для меня это личная трагедия, я дружил с Александром. Он был человеком военным, стал главой ДНР в то время, когда шли ожесточенные бои, сам принимал в них участие, был ранен. Он был воином, который погиб на войне. Он жил идеей создания независимой Донецкой Народной республики, был человеком совершенно бесстрашным", — сказал Поддубный.31 августа примерно в половине шестого вечера в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Подозреваемые в убийстве задержаны. Это украинские диверсанты и связанные с ними лица. Тяжелое ранение получил глава донецкого минфина Александр Тимофеев, который был вместе с Захарченко. Он госпитализирован.Александр Захарченко возглавлял ДНР с ноября 2014 года, получив более 70% голосов избирателей на выборах. До этого он занимал пост премьера самопровозглашенной республики. Захарченко участвовал в боях, был ранен в руку в 2014 году, получил ранение в ногу в Дебальцево в 2015 году. У Захарченко остались супруга Наталья и четверо сыновей.