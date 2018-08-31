Телеканал Россия 24 показал кадры, снятые в том самом донецком кафе, где сегодня произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. По предварительным данным, ранения получили два его спутника, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Телеканал "Россия 24" показал кадры, снятые в том самом донецком кафе, где сегодня произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. По предварительным данным, ранения получили два его спутника, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.На кадрах можно увидеть, как выглядит кафе под названием "Сепар" после взрыва. Как сообщается, оно расположено в центре Донецка. Место сейчас оцеплено, там работают взрывотехники.Ранее сообщалось о задержании нескольких человек, которых подозревают в причастности к покушению на Александра Захарченко. По предварительным данным, задержанные — украинские диверсанты.Москва считает, что за убийством главы ДНР стоит украинский режим. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, Киев уже неоднократно действовал террористическими методами. Также Захарова сказала, что украинская "партия войны" усугубляет и без того сложную обстановку в Донбассе.