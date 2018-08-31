Пострадали от огня. За ночь во Владимирской области произошло сразу 2 серьёзных пожара. К сожалению, без жертв не обошлось.

Пострадали от огня. За ночь во Владимирской области произошло сразу 2 серьёзных пожара. К сожалению, без жертв не обошлось. Первый случай возгорания случился в многоквартирном доме города Коврова. В двухкомнатной квартире на 4 этаже проживали двое супругов-пенсионеров и их 49-летний сын. Мужчина почувствовал задымление и бросился спасать своих родителей, но он успел помочь только папе. Мать погибла от отравления угарным газом и термических ожогов. 49-летний мужчина сам получил сильные ожоги и сейчас находится в реанимации. Причиной пожара специалисты считают возгорание ЖК телевизора, который висел на стене в комнате.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Состояние пострадавшего пенсионера, который получил первую необходимую помощь, он тоже надышался угарным газом, но от госпитализации пока отказался. Он сидит, обхватил голову руками. Раскачивается, потому что понимает – в одночасье не стало его супруги и сейчас жизнь единственного сына под большим вопросом. Врачи, конечно, делают всё возможное для спасения его жизни".Второй пожар случился в частном доме в Сельце недалеко от Суздаля. В огне пострадал 12-летний ребенок. У мальчика ожог 50% тела. Ребенок находится в реанимации областной детской клинической больницы. Не исключено, что этим делом также будет заниматься Следственный комитет. Что стало причиной пожара, установят специалисты. По основной версии, у мальчика в руках в процессе работы загорелась газонокосилка.Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области: "В течении 10 минут на место прибыли пожарные подразделения и констатировали, что частный жилой дом горит уже по всей площади. В результате пожара, мы говорим, что сгорел весь жилой дом. Предположительно, что имело место быстрое распространение огня. В связи с тем, что, возможно, на месте находились горючие жидкости. В настоящее время на месте работают следственные правоохранительные органы – выясняют все обстоятельства пожара".