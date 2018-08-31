Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса.

31 августа в 14:50 на 19 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» в Судогодском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств.По предварительной информации, водитель (1994 г.р.) автомобиля «Chevrolet Lanos» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автобусом «MAN» под управлением водителя 1960 г.р., следующим по маршруту «Владимир – Судогда».В результате дорожно-транспортного происшествия на месте до приезда скорой медицинской помощи скончались водитель и пассажир (1993 г.р.) автомобиля «Chevrolet Lanos». Водитель автобуса и двенадцать пассажиров, находившиеся в салоне, не пострадали.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. В настоящее время движение на данном участке автодороги восстановлено.