В эти минуты экипаж МКС готовится поставить уже третью заплатку на трещину, которую накануне обнаружили в бытовом отсеке. Из нее выходил воздух, и давление на борту станции падало. За ситуацией следят в Центре управления полетами в подмосковном Королеве.

В эти минуты экипаж МКС готовится поставить уже третью заплатку на трещину, которую накануне обнаружили в бытовом отсеке. Из нее выходил воздух, и давление на борту станции падало. За ситуацией следят в Центре управления полетами в подмосковном Королеве.Сигнал о том, что корабль "Союз", пристыкованный к МКС, не герметичен, в четверг ночью подала электроника. В этот момент экипаж "номер 56", в составе 6 человек, спал. Вскоре космонавты обнаружили на внутренней обшивке бытового отсека "Союза" причину внештатной ситуации — 2-миллиметровую трещину."Любой экипаж, который летит на МКС, готовится. Космонавты проходят и теоретические, и практические занятия. Они умеют и знают, как определить, где находится эта дырка", — считает космонавт Максим Сураев."Я считаю, что нам в какой-то мере повезло, потому что иногда бывают труднодоступные места. Но дырка оказалась в доступном месте, поэтому ее нашли, обнаружили, сфотографировали, задокументировали и приняли меры к тому, чтобы эта течь прекратилась", — говорит космонавт Сергей Крикалев.Командир экипажа, астронавт NASA Эндрю Фейстел, настаивал на том, что время есть, угрозы жизни экипажа нет, поэтому стоит подождать сутки, последить за ситуацией. Наши, Сергей Прокопьев и Олег Артемьев, ждать не стали. Начали действовать, координируя все свои шаги с Землей. Заделали микротрещину с помощью специального герметика.Состав ремкомплекта, которым воспользовались космонавты на орбите, был вполне земным. Основным компонентом герметика является обычная эпоксидная смола, купить которую можно в любом хозяйственном магазине. Разводим состав, пломбируем отверстие, далее запечатываем его. У меня здесь медицинская марля, она внешне очень похожа на композитный материал, который есть в распоряжении у космонавтов. Клеим, разравниваем. Держится, как видим. Быстро, просто и надежно.Опытные космонавты отмечают, что произошедшая сейчас ситуация не особенно угрожающая. Раньше на МКС приходилось заделывать и более крупные пробоины."Одна из ситуаций была в 1997 году еще на станции "Мир". Тогда была хуже, там грузовой корабль пробил обшивку станции, сделал дырочку больше чем здесь. На МКС тоже уже была такая ситуация где-то в 2008 или в 2006 году", — рассказывает космонавт Александр Лазуткин.Сейчас давление на МКС стабильно. На трещину уже наложили вторую заплатку и готовятся поставить третью. Новых утечек не обнаружено."Станция находится в герметичном состоянии. Корабль восстановлен тоже в герметичности и может быть использован в дальнейшем для возвращения одного из экипажей на Землю", — заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Пока основных версий появления трещины две: попадание чего-то извне или дефект внутренней обшивки корабля. По мнению экспертов, вполне вероятен и изъян при сборке."Во-первых, это в районе стыковочного узла, где достаточно много таких элементов опасных. Это трещина. Указываются даже ее размеры. А микрометеорит, сами понимаете, оставляет отверстие", — утверждает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.В причинах появления пробоины и утечки воздуха на МКС будет разбираться специальная комиссия. Но на земле это сделать точно не удастся. При возвращении "Союза" домой, бытовой отсек отсоединится и сгорит в плотных слоях атмосферы.