Иосифа Кобзона пытались убить как минимум трижды. Поводы для покушений находились легко – во-первых, деньги, во-вторых – то, что артист никогда не отрекался от своих друзей.

Иосифа Кобзона пытались убить как минимум трижды. Поводы дляпокушений находились легко – во-первых, деньги, во-вторых – то, что артистникогда не отрекался от своих друзей.Иосиф Давыдович был очень мужественным человеком. Он не могжить без сцены – поэтому не умел отдыхать, всегда рвался на работу. Когда к Кобзонупришла страшная болезнь, ему было очень тяжело – но он боролся и не жаловался,вспоминает кинопродюсер Марк Рудинштейн.Кобзон и Рудинштейн дружили много лет. Продюсер ежегодноприглашал артиста на фестиваль "Кинотавр" в Сочи. Там, буквально наглазах Рудинштейна, и произошло одно из покушений на певца.Как рассказал продюсер, 10 лет назад он ехал с Кобзоном водной машине из Сочи. За ними на второй машине ехала охрана артиста. Машинаохраны остановилась на заправке, а Рудинштейн с Кобзоном поехали в аэропорт. "Черезнесколько минут Кобзону сообщили, что машину с его охраной кто-то взорвал...Люди погибли", – вспомнил продюсер. По его словам, еще до этого случаярядом с офисом Кобзона в гостинице "Интурист" взрывали гранаты. Артистапытались убрать как минимум три раза – но он ничего не боялся, понимал, чтонадо держать удар.Иосифа Кобзона уважали на эстраде и в культуре. В то жевремя, много разговоров было о связях артиста с бизнесменом Отари Квантришвилии Вячеславом Иваньковым по прозвищу "Япончик". "Да, это былилюди, связанные с криминалом, но Кобзон никогда не отрицал дружбы с ними. И в этомтоже проявлялось его мужество", – отметил Рудинштейн. Из-затого же Квантришвили Кобзона несколько раз могли убить, сказал продюсер в интервью "Комсомольской правде".