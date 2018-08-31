Иосифа Кобзона пытались убить как минимум трижды. Поводы для
покушений находились легко – во-первых, деньги, во-вторых – то, что артист
никогда не отрекался от своих друзей.
Иосифа Кобзона пытались убить как минимум трижды. Поводы для
покушений находились легко – во-первых, деньги, во-вторых – то, что артист
никогда не отрекался от своих друзей.
Иосиф Давыдович был очень мужественным человеком. Он не мог
жить без сцены – поэтому не умел отдыхать, всегда рвался на работу. Когда к Кобзону
пришла страшная болезнь, ему было очень тяжело – но он боролся и не жаловался,
вспоминает кинопродюсер Марк Рудинштейн.
Кобзон и Рудинштейн дружили много лет. Продюсер ежегодно
приглашал артиста на фестиваль "Кинотавр" в Сочи. Там, буквально на
глазах Рудинштейна, и произошло одно из покушений на певца.
Как рассказал продюсер, 10 лет назад он ехал с Кобзоном в
одной машине из Сочи. За ними на второй машине ехала охрана артиста. Машина
охраны остановилась на заправке, а Рудинштейн с Кобзоном поехали в аэропорт. "Через
несколько минут Кобзону сообщили, что машину с его охраной кто-то взорвал...
Люди погибли", – вспомнил продюсер. По его словам, еще до этого случая
рядом с офисом Кобзона в гостинице "Интурист" взрывали гранаты. Артиста
пытались убрать как минимум три раза – но он ничего не боялся, понимал, что
надо держать удар.
Иосифа Кобзона уважали на эстраде и в культуре. В то же
время, много разговоров было о связях артиста с бизнесменом Отари Квантришвили
и Вячеславом Иваньковым по прозвищу "Япончик". "Да, это были
люди, связанные с криминалом, но Кобзон никогда не отрицал дружбы с ними. И в этом
тоже проявлялось его мужество", – отметил Рудинштейн. Из-за
того же Квантришвили Кобзона несколько раз могли убить, сказал продюсер в интервью "Комсомольской правде".