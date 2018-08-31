Подлым назвал убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко президент России Владимир Путин. Он выразил соболезнование всем жителям Донбасса, родным и близким погибшего при взрыве у ресторана в Донецке руководителя ДНР.

Подлым назвал убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко президент России Владимир Путин. Он выразил соболезнование всем жителям Донбасса, родным и близким погибшего при взрыве у ресторана в Донецке руководителя ДНР.Путин подчеркнул, что убийцы Захарченко выбрали путь террора, насилия, запугивания, чтобы не искать мирного решения конфликта в Донбассе. Это лишнее доказательство того, что они не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока Украины, делают ставку на опасную дестабилизацию ситуации, хотят поставить народ Донбасса на колени."Этого у них не получится", — уверен Владимир Путин.В размещенном на сайте Кремля соболезновании Путина, Александр Захарченко назвал настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса."В трудное для своего родного края время он встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей", — оценил Александра Захарченко глава российского государства.Организаторы убийства понесут заслуженное наказание, уверен Путин. Уголовное дело по факту гибели главы ДНР Александра Захарченко по статье "Акт международного терроризма" возбудил Следственный комитет России. Между тем, в Донецке на проспекте Богдана Хмельницкого задержаны диверсанты, заложившие бомбу в ресторане в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР. При ее взрыве тяжелое ранение получил вице-премьер донецкого правительства Александр Тимофеев.