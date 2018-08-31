Череда громких звездных скандалов продолжает будоражить медиапространсто. Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко стал, пожалуй, самым обсуждаемым событием года. Вся страна наблюдает, как после 32 лет совместной жизни немолодые артисты рвут семейные узы и делят имущество.

Череда громких звездныхскандалов продолжает будоражить медиапространсто. Развод Евгения Петросяна иЕлены Степаненко стал, пожалуй, самым обсуждаемым событием года. Вся страна наблюдает,как после 32 лет совместной жизни немолодые артисты рвут семейные узы и делятимущество.Причиной этому стал роман72-летнего Евгения Вагановича с 29-летней провинциалкой Татьяной Брухуновой.Новое увлечение до такой степени вскружило юмористу голову, что он отписалсвоей любовнице две квартиры в центре столицы общей стоимостью около 280миллионов рублей. Все бы ничего, но недвижимость нажита в законном браке исчитается общей. Супруга сатирика шутку не оценила и подала на развод, а заоднои на раздел совместного имущества, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей.Елена Степаненко жаждет крови и 80% всей собственности, включая антиквариат ипроизведения искусства, плюс авторские права на совместные программы.Примерно в это же времяроссийская певица Рита Дакота объявила о разрыве с экс-участником группы "БиС" ВладомСоколовским. Их брак просуществовал всего три года. Эта новость поверглапоклонников звездной пары в шок, ведь со стороны их семейные отношения казалисьидеальными. Однако в своем Инстаграме Дакота сообщила, что устала от постоянныхизмен супруга. Паре предстоит болезненный раздел имущества. По словам Риты, Соколовскийне собирается "уходить с одним чемоданом". Предметом самого жаркого спора сталидве объединенные квартиры в одном из элитных жилых комплексов Москвы.Эти яркие примерызаставили многих задуматься о том, как обезопасить себя на случай развода? Чтоделать, чтобы не остаться с носом и пустыми карманами после расторжения брака, Dni.Ru узналиу адвоката Виктории Шакиной.Пережить развод моральноочень непросто, особенно, когда предстоит трудный раздел собственности. Этосильно усложняет жизнь некогда обожавших друг друга партнеров, тем более, еслисупруги прожили вместе долгое время и накопили внушительное состояние. Адвокатуверена, что многих проблем можно избежать, если после свадьбы заключитьбрачный контракт. "К сожалению, этот документ у нас не пользуется популярностью.А между тем, это хорошая страховка от банкротства после развода, – говоритюрист. – Если в начале семейной жизни муж и жена не предприняли никакихдействий, чтобы урегулировать имущественные отношения, по закону они имеютправо на равные доли собственности. Однако не все готовы делиться поровну, чтоприводит к длительным судебным процессам, в результате которых один из супруговрискует оказаться в невыгодном финансовом положении".Чаще всего, жертвами втаких ситуациях оказываются уязвимые женщины, которые после развода могутлишиться не только семейного счастья, но и крыши над головой. Многие мужчинысчитают, что имущество приобретено на деньги, которые зарабатывали именно они.Домашний труд представительниц слабого пола никак не оценивается, и посколькуему нет эквивалента, то он полностью нивелируется партнерами. Через 20-30 летбрака мужья полагают, что все объекты недвижимости и финансовые накопления –это исключительно их заслуга.Чтобы жене обезопаситьсвое будущее и не оказаться без гроша, лучше заранее определить порядокимущественных отношений с супругом, советует эксперт. Если у семьи уже имеетсясовместная собственность, то пара должна договориться, что и кому достается вслучае расторжения брака, и подписать соглашение. Если же муж и жена еще неуспели обзавестись имуществом, то в брачном контракте следует прописатьотдельный пункт, по которому собственность при разводе останется у того изчленов семьи, на чье имя она была оформлена при покупке. "Это касается нетолько недвижимости. Предметы роскоши, произведения искусства и ювелирныеизделия, согласно семейному законодательству, тоже подлежат разделу и, порой,обладают внушительной стоимостью, – объясняет адвокат. – Члены семьи должнывместе решать, на кого оформить очередную покупку. Тогда у жены будет четкоепонимание, на что она может рассчитывать в случае развода".Главное, женщине неслишком расслабляться и всегда помнить об этом пункте в соглашении. Ведь вюридической практике множество случаев, когда мужчина, невзирая на данныйпараграф в брачном документе, всю недвижимость оформляет на свое имя смолчаливого согласия жены. "Мне часто приходится вести дела, когда при разделеимущества читаешь брачный контракт и понимаешь, что все записано на мужа, -рассказывает Виктория Шакина. – Так, позакону жене принадлежала бы половина всей собственности, а подписав подобный документ,она добровольно лишает себя всего".Причины таких историй, помнению экспертов, кроются в совокупности тотальной правовой безграмотности иизлишней доверчивости. В браке, как и в любом важном соглашении, принцип"доверяй, но проверяй" абсолютно не лишний.