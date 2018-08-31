Космонавты залатали специальным герметиком отверстия на пристыкованном к МКС корабле Союз. Ранее сообщалось, что на корабле произошла разгерметизация: из-за трещины начало падать давление. После установки заплаток космонавты проверят герметичность бытового отсека, задраив люки.

Космонавты залатали специальным герметиком отверстия на корабле "Союз", пристыкованном к МКС. Ранее сообщалось, что на корабле произошла разгерметизация: из-за трещины начало падать давление. После установки "заплаток" космонавты проверят герметичность бытового отсека, задраив люки.Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что утечка произошла минувшей ночью. По его словам, причиной могла быть трещина, появившаяся в результате попадания микрометеорита.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские органы контроля и управления станцией, среди экипажа МКС возникли разногласия по поводу способа устранения утечки воздуха.Позже стало известно, что ЦУП распорядился остановить работы по устранению микротрещины до пятницы.