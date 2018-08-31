Северный флот провел масштабную тренировку рядом с архипелагом Новосибирские острова. По легенде учений, российские военные отражали атаку кораблей и авиации условного противника. Так, комплексы Рубеж выпустили две ракеты Термит по мишени, которая находилась в 50 километрах от берега и имитировала вражеское судно.

Северный флот провел масштабную тренировку рядом с архипелагом Новосибирские острова. По легенде учений, российские военные отражали атаку кораблей и авиации условного противника. Так, комплексы "Рубеж" выпустили две ракеты "Термит" по мишени, которая находилась в 50 километрах от берега и имитировала вражеское судно, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.Береговые подразделения российского флота поддерживали корабли. БПК "Вице-адмирал Кулаков" вел огонь по воздушным целям ракетами зенитного комплекса "Кинжал", а также из 100-миллиметрового орудия АК-100 и скорострельной 6-ствольной пушки АК-630.Командующий Северным флотом Николай Евменов заявил, что тренировка прошла успешно. Подразделения ВМС еще раз доказали, что способны эффективно защищать северные рубежи страны, добавил адмирал.