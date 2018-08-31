Бюро промышленности и безопасности Минторга США решило включить в собственные санкционные списки научно-исследовательский центр НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ). Таким образом власти США в очередной раз расширили санкционный список компаний, деятельность которых противоречит национальной безопасности и интересам внешней политики США.

Бюро промышленности и безопасности Минторга США решило включить в собственные санкционные списки научно-исследовательский центр НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ). Таким образом власти США в очередной раз расширили санкционный список компаний, деятельность которых "противоречит национальной безопасности и интересам внешней политики" США.Как сообщает ТАСС со ссылкой на профильное подразделение Министерства торговли США, соответствующее уведомление должно быть опубликовано во вторник, 4 сентября.Как уточняет "Интерфакс", НИИМЭ будет занесен в список организаций, в который уже включены структуры из КНР, Гонконга, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенного Королевства. Этим структурам будут ограничена выдача лицензий, связанных с коммерческой деятельностью.Как отмечается на сайте организации, АО НИИМЭ — это научно-исследовательский центр "Группы НИИМЭ" в составе холдинга РТИ, входящего в АФК "Система".