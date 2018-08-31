Россия прекратит доставлять американских астронавтов на МКС
с апреля. Никакой политики в этом решение нет: закончился договор на оказание
услуг.
Россия прекратит доставлять американских астронавтов на МКС
с апреля. Никакой политики в этом решение нет: закончился договор на оказание
услуг.
В апреле 2019 года завершатся контрактные обязательства
России перед США по доставке американцев на Международную космическую станцию. Об
этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
В 2016 году НАСА через корпорацию Boeing приобрело у РКК
"Энергия" пять мест в кораблях "Союз" для доставки своих
астронавтов на МКС. Кроме того, у американцев есть дополнительные места. Так, в
прошлом году этой опцией воспользовался астронавт Джо Акаба, сообщает РИА
Новости.
Теперь все лимиты исчерпаны и запланированный на май 2019
года полет к МКС с американцем Эндрю Морганом на борту пройдет без его участия.
Астронавты НАСА летают на МКС с момента запуска станции в
1998 году. Она используется как многоцелевой космический исследовательский
комплекс при участии 14 стран: США, России, Японии, Канады, государств Европейского
космического агентства.
Управление МКС ведется из Центра управления космическими полетами
в подмосковном Королеве и из такого же центра в американском Хьюстоне. Лабораторные
модули контролируются из Германии и Японии.
Ночью 30 августа на на Международной космической станции была
обнаружена утечка воздуха, в модулях резко упало давление. Это считается одним
из самых серьезных ЧП наравне с поломкой сантехнического оборудования.
Космонавты быстро обнаружили две микротрещины в корпусе
станции и заклеили их специальным скотчем. В ЦУПе говорят, что жизни обитателей
МКС сейчас вне опасности, потребности в эвакуации космонавтов нет.