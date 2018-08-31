Россия прекратит доставлять американских астронавтов на МКС с апреля. Никакой политики в этом решение нет: закончился договор на оказание услуг.

Россия прекратит доставлять американских астронавтов на МКСс апреля. Никакой политики в этом решение нет: закончился договор на оказаниеуслуг.В апреле 2019 года завершатся контрактные обязательстваРоссии перед США по доставке американцев на Международную космическую станцию. Обэтом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.В 2016 году НАСА через корпорацию Boeing приобрело у РКК"Энергия" пять мест в кораблях "Союз" для доставки своихастронавтов на МКС. Кроме того, у американцев есть дополнительные места. Так, впрошлом году этой опцией воспользовался астронавт Джо Акаба, сообщает РИАНовости.Теперь все лимиты исчерпаны и запланированный на май 2019года полет к МКС с американцем Эндрю Морганом на борту пройдет без его участия.Астронавты НАСА летают на МКС с момента запуска станции в1998 году. Она используется как многоцелевой космический исследовательскийкомплекс при участии 14 стран: США, России, Японии, Канады, государств Европейскогокосмического агентства.Управление МКС ведется из Центра управления космическими полетамив подмосковном Королеве и из такого же центра в американском Хьюстоне. Лабораторныемодули контролируются из Германии и Японии.Ночью 30 августа на на Международной космической станции былаобнаружена утечка воздуха, в модулях резко упало давление. Это считается однимиз самых серьезных ЧП наравне с поломкой сантехнического оборудования.Космонавты быстро обнаружили две микротрещины в корпусестанции и заклеили их специальным скотчем. В ЦУПе говорят, что жизни обитателейМКС сейчас вне опасности, потребности в эвакуации космонавтов нет.