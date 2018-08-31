Соединенные Штаты фактически перестали выдавать визы гражданам нашей страны. С таким неутешительным заявлением выступил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев, комментируя гибель в США россиянина Александра Курганова.

Соединенные Штаты фактически перестали выдавать визыгражданам нашей страны. С таким неутешительным заявлением выступил генеральныйконсул России в Хьюстоне Александр Писарев, комментируя гибель в США россиянинаАлександра Курганова.Как отметил дипломат, выдача виз нашим гражданам фактическиприостановлена, включая гуманитарные случаи. По его словам, сотрудникивнешнеполитического ведомства находятся в контакте с родственниками погибшего,однако вопрос об их визите в Соединенные Штаты по-прежнему остается открытым."За ним (Кургановым . – Прим.Ред.) вот так не прилетишь– американцы же не дают визы", – посетовал Писарев. Он также предположил,что тело погибшего будет отправлено в Россию без присутствия его родных.СМИ сообщали о гибели Курганова несколько дней назад. Поимеющимся данным, он утонул в водохранилище Пауэлл на реке Колорадо. Местогибели находится недалеко от границы американских штатов Юта и Аризона.Напомним, 21 августа прошлого года посольство СоединенныхШтатов приостановило выдачу россиянам неиммиграционных виз. Такой шагсотрудники американского внешнеполитического ведомства объяснили сокращениемчисла персонала.Урезание штатов последовало после заявления Москвы, которая выбрала такую меру в в качестве ответа на новые американские санкции, а также конфискацию находящихся всобственности российского представительства дач в Нью-Йорке и Мэриленде.На следующий день после объявления о прекращении выдачи визу посольства Соединенных Штатов на Новинском бульваре появились толпы людей.Они хотели пройти собеседование или получить готовую визу до перерыва. В декабре выдача неиммиграционных виз была восстановлена в прежнем порядке.