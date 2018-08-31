В российском биатлоне случился очередной допинговый скандал
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четверо россиян якобы принимали запрещенные препараты. Спортивные деятели высказались о предполагаемых виновниках в данном вопросе.
В российском биатлоне случился очередной допинговый скандал
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четверо россиян якобы принимали запрещенные препараты. Спортивные деятели высказались о предполагаемых виновниках в данном вопросе.
В скандале оказались замешаны чемпионка мира 2009 года в эстафете Светлана Слепцова, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, двукратный чемпион мира среди юниоров Александр Печенкин и серебряный призер чемпионата Европы 2003 года Александр Чернышов. Биатлонистам дали две недели, чтобы те решили, будут ли они оспаривать выводы Всемирного антидопингового агентства, передает .
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев убежден, что новый допинговый скандал нацелен на то, что с новой силой разжечь антироссийские настроения на Западе. "Вполне возможно, что это попытка оказать давление на делегации других стран. Не хотят видеть россиян в руководящих органах. Упомянутые в докладе спортсмены давно закончили свою карьеру", – объяснил эксперт.
Дегтярев добавил, что все нарушения, которые вменяют спортсменам, датируются четырьмя и более годами ранее, передает телеканал "". Таким образом, за рубежом есть большое желание подогревать допинговую тему, которая утихла.
Напомним, ранее стало известно, что четырех российских биатлонистов подозревают в нарушении антидопинговых правил. Примечательно, что трое из четырех подозреваемых спортсменов уже завершили спортивную карьеру.