Шестой тур российской премьер-лиги начался в Ростове-на-Дону, где Ростов принимал казанский Рубин. Встреча завершилась вничью 1:1.

Шестой тур российской премьер-лиги начался в Ростове-на-Дону, где "Ростов" принимал казанский "Рубин". Встреча завершилась вничью 1:1.Преимущество ростовчан обозначилось довольно быстро, и на 18 минуте прекрасный голевой момент не был использован Алексеем Ионовым. Его удар с большим трудом отбил вратарь "Рубина" Иван Коновалов. Но именно Ионов стал первым футболистом, сумевшим забить мяч.На 37 минуте защитник гостей Руслан Камболов сыграл рукой в своей штрафной, и в ворота "Рубина" был назначен пенальти, который и реализовал Ионов. Этот гол оказался единственным в первом тайме.Но уже через пять минут после перерыва казанцы сумели отыграться. Вызванный в сборную России Егор Сорокин сумел нанести точный удар по воротам ростовчан. "Рубин" мог выйти вперед, используй Сердар Азмун выход один на один. Но иранец проиграл дуэль вратарю Илье Абаеву.Встреча завершилась вничью 1:1. "Ростов" набрал 13 очков и снова вышел на второе место. У "Рубина" стало 7 очков, что позволило казанцам занимать шестую позицию.