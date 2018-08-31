Футбольный клуб Ростов заключил контракт с нападающим тель-авивского Маккаби и сборной Исландии Видаром Кьяртанссоном. Футболист заключил соглашение о сотрудничестве с ростовчанами сроком на четыре года. Сумма трансфера не разглашается.

Футбольный клуб "Ростов" заключил контракт с нападающим тель-авивского "Маккаби" и сборной Исландии Видаром Кьяртанссоном. Футболист заключил соглашение о сотрудничестве с ростовчанами сроком на четыре года. Сумма трансфера не разглашается. Transfermarkt оценивает игрока в 2,50 миллиона евро.