Продюсер Яна Рудковская оказалась втянута в скандал на пустом месте. Злопыхатели накинулись на звезду из-за того, что, по их мнению, она неправильно скорбит.

Продюсер Яна Рудковская оказаласьвтянута в скандал на пустом месте. Злопыхатели накинулись на звезду из-за того,что, по их мнению, она неправильно скорбит.Вчера, 30 августа, из жизниушел известный эстрадный певец ИосифКобзон. В своем микроблоге Рудковская опубликовала видеозапись с выступленияИосифа Давыдовича и выразила соболезнования семье артиста."Иосиф Давыдович долгиегоды подавал нам пример мужества и оптимизма, умения не сдаваться и бороться допоследнего. Он помогал нам и советом и вдохновлял и всегда был рядом. Еготворчество уже давно стало частью культуры России и останется навсегда с нами.Сложно осознавать, что с каждым годом мы теряем тех кто создавал эту эпоху! Былпримером и кумиром для 3 поколений! Вечная память и самые искренниесоболезнования семье и близким🙏🏻RIP (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Яна.Через несколько часов послескорбного поста Яна опубликовала в Сети собственное фото на фоне ИсаакиевскогоСобора. Этот снимок вызвал недовольство у злопыхателей, которые раздули из мухислона и незаслуженно обвинили звезду в лицемерии: "Не удивилась, что на этойстраничке в то время, когда весь народ в трауре, размещаются ни кому не нужныеснимки. Глупо, как всегда", "Не нужно траур.Просто человечесскоесострадание.если б ето был ваш родной человек, вы бы так не рассуждали. Фотоможно было выставить и сегодня", "Яна ! Сегодня все скорбим по Кобзону ,вы ближе нас были к нему . Неужели вы не можете скорбить о нем искренне, не ужели вы такая бессердечная . Кому нужны ваши красивые фотографии в этот день ?Яна , я думала вы умная женщина".За поруганную Яну вступились поклонники. Они попыталисьурезонить недругов звезды."Когда человек по-настоящемускорбит, он ведет себя тихо и смиренно. И уж тем более не устраивает склоку.Вы– типичный позер и лицемер, пытаясь выставить других в плохом свете, лишьпоказываете свое гнилое нутро", "жизнь продолжается. И это выбор каждого. Он был коллегой , а не отцом", "а зачем лицемерные слезы, все сочувствуютсемье, там горе! А у остальных жизнь течет своим чередом!" -оправдывали Рудковскую почитатели.Также фанаты отметили, что на последнемопубликованном фото Рудковская отлично выглядит. По их мнению, знаменитость очень сильнопохудела и, испугавшись за здоровье Яны, предложили ей бросить диеты, ведь онаи так хороша. "Яна,у Вас столько позитива, приятно смотреть! Модель!!!", "Нереальнаяфигура....Супер💣💥", "Стройняшка – красатулечка!", "Как вы похудели, Яночка!!! Такая красавица 🔥🔥🔥", – писали восхищенные фолловеры.