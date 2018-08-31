Церемония прощания с Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября в Концертном зале имени Чайковского. Похоронят певца на Востряковском кладбище рядом с матерью.

Церемония прощания с Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября в Концертном зале имени Чайковского.Как рассказали "Интерфаксу" в Московской филармонии, время начала прощания еще не определено. Вероятнее всего, церемония начнется в 10 или 11 часов. Народного артиста СССР похоронят на Востряковском кладбище рядом с матерью.Иосиф Кобзон скончался сегодня на 81-м году жизни. Певец, артист, политик. Его превосходный лирический баритон называли главным голосом Советского Союза. После распада страны Иосиф Кобзон стал патриархом российской эстрады, эталонным исполнителем, песни, которого живут уже вне времени и государственных границ. Он с одинаковой готовностью и радостью выступал с концертами в Колонном зале, Кремлевском дворце, а также перед нашими военными в Афганистане, в Сирии, вел переговоры с террористами во время захвата "Норд-Оста". Человек большого таланта, широкой души, непростой судьбы.Причиной смерти Кобзона стало онкологическое заболевание. Михаил Давыдов — бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ, где лечился Кобзон, — рассказал РИА Новости, что певец болел более 15 лет. В Германии ему сделали операцию, после чего приехал лечиться в Россию. Многие годы Кобзон проходил химиотерапию. "Болезнь отступала, он ездил на гастроли", — отметил Давыдов.В последнее время болезнь начала быстро прогрессировать. У Кобзона была четвертая стадия рака. "Трагедия колоссальная для нас для всех", — сказал Давыдов.В числе первых на трагическое известие отозвался Владимир Путин. Президент направил телеграмму родственникам артиста, в которой отметил, что "Иосиф Давыдович всей душой любил Родину, всегда стремился приносить пользу стране, бескорыстно помогал тем, кто нуждался в поддержке". "Светлая память об Иосифе Давыдовиче Кобзоне навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в телеграмме.Премьер-министр Дмитрий Медведев также выразил соболезнования от лица всего правительства. По мнению Медведева, песни Кобзона объединяют огромное количество людей разных поколений, он был очень ярким исполнителем и не менее ярким политиком.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Кобзона своим наставником. "Я потерял большого друга, наставника и товарища, человека очень верного, патриота, с которым прошли по жизни. Такие люди, как Иосиф Кобзон, уходят от нас, когда они нам нужнее всего. Без таких людей, как Кобзон, Хворостовский, Говорухин, Дементьев, мы все становимся беднее, всем нам тяжелее", — сказал Зюганов.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов высказал мнение, что Иосиф Кобзон был поистине народным артистом, его песни знали и любили все поколения. Также отметил депутатскую работу в Думе. "Все мы, и коллеги и поклонники Иосифа Давыдовича, глубоко переживали за его здоровье, поражались его стойкости и воле к жизни", — сказал Миронов.Владимир Жириновский отметил, что личные качества Иосифа Кобзона были примером для других. Лидер ЛДПР был знаком с артистом много лет.