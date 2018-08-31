Российская модель Мария Лиман предложила поклонникам свою версию самого полезного завтрака. В качестве основного блюда предлагается тело самой красивой болельщицы, слега прикрытое взбитыми сливками.

Российская модель Мария Лиман предложила поклонникам своюверсию "самого полезного завтрака". В качестве основного блюдапредлагается тело "самой красивой болельщицы", слега прикрытоевзбитыми сливками.Марию Лиман западная пресса признала самой красивойболельщицей ЧМ-2018. Российская модель без стеснения демонстрирует свое теломногочисленным поклонникам. На сей раз она предстала перед ними в оригинальномкостюме.Модель снялась полностью обнаженной – лишь интимные частитела слегка прикрыты взбитыми сливками. Мария сидит на столе, накрытом к завтраку. "Только полезный завтрак.Вкуснооо...Слюнки текут", – подписала фотографию Лиман.У подписчиков тоже потекли слюнки. Они признали, что такойпродукт действительно полезен для здоровья и выглядит весьма аппетитно.Мария Лиман – российская модель Playboy. Она стала популярной во времямундиаля 2018 года в России. Тогда в ее Instagram появилась целая серияоткровенных фотографий "футбольной тематики".Недавно звезда журнала Playboy из Ростова порадовала фанатовпикантным фото в кровати. Красавица уверяла подписчиков, что у нее постельныйрежим. Потому она и лежит в постели – не забыв при этом облачиться вбелоснежное сексуальное белье.