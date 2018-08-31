Российская модель Мария Лиман предложила поклонникам свою
версию самого полезного завтрака. В качестве основного блюда
предлагается тело самой красивой болельщицы, слега прикрытое
взбитыми сливками.
Российская модель Мария Лиман предложила поклонникам свою
версию "самого полезного завтрака". В качестве основного блюда
предлагается тело "самой красивой болельщицы", слега прикрытое
взбитыми сливками.
Марию Лиман западная пресса признала самой красивой
болельщицей ЧМ-2018. Российская модель без стеснения демонстрирует свое тело
многочисленным поклонникам. На сей раз она предстала перед ними в оригинальном
костюме.
Модель снялась полностью обнаженной – лишь интимные части
тела слегка прикрыты взбитыми сливками. Мария сидит на столе, накрытом к завтраку. "Только полезный завтрак.
Вкуснооо...Слюнки текут", – подписала фотографию Лиман.
У подписчиков тоже потекли слюнки. Они признали, что такой
продукт действительно полезен для здоровья и выглядит весьма аппетитно.
Мария Лиман – российская модель Playboy. Она стала популярной во время
мундиаля 2018 года в России. Тогда в ее Instagram появилась целая серия
откровенных фотографий "футбольной тематики".
Недавно звезда журнала Playboy из Ростова порадовала фанатов
пикантным фото в кровати. Красавица уверяла подписчиков, что у нее постельный
режим. Потому она и лежит в постели – не забыв при этом облачиться в
белоснежное сексуальное белье.