Семьям погибших в результате взрыва на заводе имени Свердлова администрация Дзержинска выделит материальную помощь по 100 тысяч рублей, семьи пострадавших получат по 50 тысяч.

Семьям погибших в результате взрыва на заводе имени Свердлова администрация Дзержинска выделит материальную помощь по 100 тысяч рублей, семьи пострадавших получат по 50 тысяч, передает РИА Новости.Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин распорядился оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших.Между тем, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, причины взрыва устанавливаются.В результате ЧП на оборонном заводе погибли три человека, четверо ранены, двое считаются пропавшими без вести. Главный инженер предприятия рассказал, что при перегрузке взорвались фугасные мины.