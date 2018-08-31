Напряженность в Арктике будет расти, так как ее ресурсы и территории привлекают ряд страны. Поэтому российский Северный флот продолжает претворять в жизнь план по развитию группировки войск на северных рубежах страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании Коллегии военного ведомства.

Напряженность в Арктике будет расти, так как ее ресурсы и территории привлекают ряд страны. Поэтому российский Северный флот продолжает претворять в жизнь план по развитию группировки войск на северных рубежах страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании Коллегии военного ведомства.В частности, министр уточнил, что весной этого года на вооружение приняты новейший ледокол "Илья Муромец" и судно снабжения "Эльбрус". Летом Северный флот пополнили большой десантный корабль "Иван Грен" и фрегат "Адмирал Горшков". Кроме того, подходят к концу госиспытания танкера "Академик Пашин".Помимо прочего, в Арктике снова начали летать российские противолодочные самолеты Ту-142, а подводники Северного флота продолжают осваивать атомные субмарины проектов "Борей" и "Ясень". Так, в мае прошел успешный залповый пуск четырех ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий", добавил Сергей Шойгу.В целом, считает министр обороны, освоение Арктики идет успешно: новейшие образцы вооружений доказывают, что способный выдержать экстремально низкие температуры, за Полярным кругом идет строительство военных городков, работают научные экспедиции.Также на заседании Коллегии Сергей Шойгу остановился на переоснащении войск Радиационной, химической и биологической защиты. Сейчас доля нового оружия, техники и экипировки в РХБЗ составляет 62%. К 2020 году эта цифра должна дорасти до 72%. Министр обороны особо отметил тот факт, что военные химики регулярно помогают ликвидировать чрезвычайные ситуации. Например, их опыт пригодился во время вспышки сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе, которая произошла в 2016 году.