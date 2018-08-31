Телеведущая Эвелина Бледанс
поделилась с поклонниками архивными снимками. Это вызвало бурную дискуссию
среди фолловеров знаменитости.
Телеведущая Эвелина Бледанс
поделилась с поклонниками архивными снимками. Это вызвало бурную дискуссию
среди фолловеров знаменитости.
Эвелина опубликовала в своем
Instagram серию фотографий, на которых она запечатлена вместе со своим бывшим
супругом Александром Семиным. Примечательно, что на большинстве кадров знаменитость
находится в ожидании их общего сына Семена, который родился с синдромом Дауна.
"Перестала приходить почта.
Люди пишут переполнена, по этому не принимает. Решила почистить письма, которые
скопились с 12 го года. Сначала автоматически убивала, а потом стала
просматривать. Очень много рабочих, но сколько же личных... Сколько нежности и
любви было в них.... Слезы накатились на глаза. Куда уходит любовь???? Куда же
все это исчезает? Почему??? (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Бледанс
под постом.
Отметим, что вместо слов поддержки
Эвелина, которая, по слухам, находится в положении, получила множество невероятных
по своей жестокости комментариев. Злопыхатели обвинили в распаде семьи саму Бледанс.
Страшно представить, но некоторые пользователи Сети, заявили, что артистка
должна была избавиться от ребенка, еще на момент беременности, как только
узнала о его недуге малыша. Якобы это могло спасти ее брак.
"Семену просто осточертело
носится под камерами с "необычным" ребенком. Даже схуднул перед
разводом, что одни глаза остались. Да и "Матрена" эта чудит не *** в свете последних событий. Так что чего сопли наматывать на кулак. Сама
разбазарила всю любовь", "Какое будущее у семьи,? Кто будет возиться с больным,
когда родители умрут? От такого никакой пользы в старости, ни материальной, ни
моральной", "Это сверх эгоизм, не прервать такую беременность. При чем
считаю, что еще и закон принять нужно, чтобы обязывал прерывать если патологии
есть. Тем более не все при бабулесах и не могут достойные условия создавать.
Ничего не имею против уже живущих. Просто их очень жаль. Не живут, а мучаются в
боли", – писали недруги артистки.
Отметим, что Эвелине сейчас
непросто. После того как стало известно, что Бледанс решилась на процедуру ЭКО, на нее обрушился шквал
критики. Телеведущую так затравили в Сети, что ее нервы не выдержали и на
съемках программы Андрея Малахова она набросилась с кулаками на директора
театра "Наш" Елену Лебедеву. Последняя раскритиковала решение
Эвелины сделать эту историю сэкстракорпоральным оплодотворением публичной.