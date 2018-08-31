Телеведущая Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками архивными снимками. Это вызвало бурную дискуссию среди фолловеров знаменитости.

Телеведущая Эвелина Бледансподелилась с поклонниками архивными снимками. Это вызвало бурную дискуссиюсреди фолловеров знаменитости.Эвелина опубликовала в своемInstagram серию фотографий, на которых она запечатлена вместе со своим бывшимсупругом Александром Семиным. Примечательно, что на большинстве кадров знаменитостьнаходится в ожидании их общего сына Семена, который родился с синдромом Дауна."Перестала приходить почта.Люди пишут переполнена, по этому не принимает. Решила почистить письма, которыескопились с 12 го года. Сначала автоматически убивала, а потом сталапросматривать. Очень много рабочих, но сколько же личных... Сколько нежности илюбви было в них.... Слезы накатились на глаза. Куда уходит любовь???? Куда жевсе это исчезает? Почему??? (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Бледанспод постом.Отметим, что вместо слов поддержкиЭвелина, которая, по слухам, находится в положении, получила множество невероятныхпо своей жестокости комментариев. Злопыхатели обвинили в распаде семьи саму Бледанс.Страшно представить, но некоторые пользователи Сети, заявили, что артисткадолжна была избавиться от ребенка, еще на момент беременности, как толькоузнала о его недуге малыша. Якобы это могло спасти ее брак."Семену просто осточертелоносится под камерами с "необычным" ребенком. Даже схуднул передразводом, что одни глаза остались. Да и "Матрена" эта чудит не *** в свете последних событий. Так что чего сопли наматывать на кулак. Самаразбазарила всю любовь", "Какое будущее у семьи,? Кто будет возиться с больным,когда родители умрут? От такого никакой пользы в старости, ни материальной, ниморальной", "Это сверх эгоизм, не прервать такую беременность. При чемсчитаю, что еще и закон принять нужно, чтобы обязывал прерывать если патологииесть. Тем более не все при бабулесах и не могут достойные условия создавать.Ничего не имею против уже живущих. Просто их очень жаль. Не живут, а мучаются вболи", – писали недруги артистки.Отметим, что Эвелине сейчаснепросто. После того как стало известно, что Бледанс решилась на процедуру ЭКО, на нее обрушился шквалкритики. Телеведущую так затравили в Сети, что ее нервы не выдержали и насъемках программы Андрея Малахова она набросилась с кулаками на директоратеатра "Наш" Елену Лебедеву. Последняя раскритиковала решениеЭвелины сделать эту историю сэкстракорпоральным оплодотворением публичной.