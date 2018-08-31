Быстрота появления новой техники поражает. Каждый месяц перед покупателем предстают очередные модели смартфонов, ноутбуков и прочей электроники. Не запутаться в столь огромном разнообразии и сделать правильный выбор помогут скидочные акции от ведущих ритейлеров. Dni.Ru представляют очередную подборку самых выгодных предложений в интернет-магазинах.

Быстрота появления новой техники поражает. Каждый месяцперед покупателем предстают очередные модели смартфонов, ноутбуков и прочей электроники. Не запутаться в столь огромном разнообразии и сделать правильный выборпомогут скидочные акции от ведущих ритейлеров. Dni.Ru представляют очереднуюподборку самых выгодных предложений в интернет-магазинах.Так, компания МТС предоставляет скидку по вразмере 7% на смартфоны. Ассортимент гаджетов на сайте продавца впечатляет.Здесь и смартфоны "элитного" ценового сегмента – Apple iPhone X,iPhone 7 и 7 Plus, iPhone 8 и 8 Plus и другие, а также более бюджетные гаджетыбрендов Samsung, Huawei, Nokia, Xiaomi, AsusВсе на сайте интернет-магазина сделано для удобствапосетителей. Навигация простая, разобраться в представленных на сайтекатегориях товаров сможет любой интернет-пользователь. Как и у многих другихонлайн-магазинов, торгующих электроникой и аксессуарами, на сайте МТС доступенпоиск по желаемым параметрам – операционная система, цвет, объемы встроенной иоперативной памяти, разрешение основной и фронтальной камер, количествоSim-карт и другое.Кстати говоря, об аксессуарах. Покупатели могут приобрестипроводную и беспроводную гарнитуру, карты памяти, защитные пленки для экрана,сетевые зарядные устройства, внешние жесткие диски, компьютерные мыши,батарейки, держатели и прочее.В свою очередь, "М.Видео" дает скидку по промокоду 10% на комплекткрупной бытовой техники. Для получения дисконта покупка должна включать в себятри товара из нескольких разделов – встраиваемая техника, климатическаятехника, крупная кухонная техника, стиральные и сушильные машины, холодильникии морозильники.Выберите по одному товару из раздела и положите их вкорзину. После этого введите промокод и сумма вашей покупки изменится с учетомпредоставленной скидки.Не проходите мимо и других товаров в интернет-магазине "М.Видео". В ассортименте компании – 20 тысяч наименований техники: аудио, видео ицифрового направления, товары для развлечений, игровые приставки и аксессуары,а также товары для красоты и здорового образа жизни.Шикарные скидки по в размере до 70% можно получитьпри покупке и у другого крупного ритейлера – Oldi. За что покупатели любят этотинтернет-магазин? За доступные цены, богатый выбор, быструю доставку, налаженнуюлогистику, а также высокое качество сервиса.В ассортименте ритейлера – компьютеры, гаджеты, смартфоны,планшеты, аксессуары к ним, комплектующие и многое другое. Помимо электроники,в интернет-магазине представлен широкий ассортимент бытовой техники, товаровдля детей, сада, системы безопасности.В специальном разделе на сайте Oldi продаются товары суценкой. Вся продукция в нем является технически исправной и имеетсоответствующую гарантию. Сделав заказ на сайте магазина, покупатель может оформитькурьерскую доставку до двери или забрать товар в одном из многочисленныхпунктов выдачи.С привлекательным дисконтом можно купить и на сайтеинтернет-магазина "Техпорт". Со скидкой 10% по можноприобрести крупную и мелкую бытовую технику, а также мебель для дома,сантехнику, товары для мам и детей.Представленный на сайте ассортимент впечатляет: более 500тысяч наименований продукции! Холодильники, стиральные машины, плиты, вытяжки,ванны, санфаянс, смесители, кухонные мойки, инсталляции, душевые кабины, уголкии поддоны, шторки для ванной, полотенцесушители, сифоны и переливы, аксессуарыдля ванной, а также системы отопления и водоснабжения.Имеются вопросы по ассортименту? Для удобства клиента на еговопросы по Skype и ICQ всегда готовы ответить менеджеры "Техпорта".Узнавайте, спрашивайте, интересуйтесь. Удачных покупок!