Быстрота появления новой техники поражает. Каждый месяц
перед покупателем предстают очередные модели смартфонов, ноутбуков и прочей электроники. Не запутаться в столь огромном разнообразии и сделать правильный выбор
помогут скидочные акции от ведущих ритейлеров. Dni.Ru представляют очередную
подборку самых выгодных предложений в интернет-магазинах.
Быстрота появления новой техники поражает. Каждый месяц
перед покупателем предстают очередные модели смартфонов, ноутбуков и прочей электроники. Не запутаться в столь огромном разнообразии и сделать правильный выбор
помогут скидочные акции от ведущих ритейлеров. Dni.Ru представляют очередную
подборку самых выгодных предложений в интернет-магазинах.
Так, компания МТС предоставляет скидку по в
размере 7% на смартфоны. Ассортимент гаджетов на сайте продавца впечатляет.
Здесь и смартфоны "элитного" ценового сегмента – Apple iPhone X,
iPhone 7 и 7 Plus, iPhone 8 и 8 Plus и другие, а также более бюджетные гаджеты
брендов Samsung, Huawei, Nokia, Xiaomi, Asus
Все на сайте интернет-магазина сделано для удобства
посетителей. Навигация простая, разобраться в представленных на сайте
категориях товаров сможет любой интернет-пользователь. Как и у многих других
онлайн-магазинов, торгующих электроникой и аксессуарами, на сайте МТС доступен
поиск по желаемым параметрам – операционная система, цвет, объемы встроенной и
оперативной памяти, разрешение основной и фронтальной камер, количество
Sim-карт и другое.
Кстати говоря, об аксессуарах. Покупатели могут приобрести
проводную и беспроводную гарнитуру, карты памяти, защитные пленки для экрана,
сетевые зарядные устройства, внешние жесткие диски, компьютерные мыши,
батарейки, держатели и прочее.
В свою очередь, "М.Видео" дает скидку по промокоду 10% на комплект
крупной бытовой техники. Для получения дисконта покупка должна включать в себя
три товара из нескольких разделов – встраиваемая техника, климатическая
техника, крупная кухонная техника, стиральные и сушильные машины, холодильники
и морозильники.
Выберите по одному товару из раздела и положите их в
корзину. После этого введите промокод и сумма вашей покупки изменится с учетом
предоставленной скидки.
Не проходите мимо и других товаров в интернет-магазине "М.Видео". В ассортименте компании – 20 тысяч наименований техники: аудио, видео и
цифрового направления, товары для развлечений, игровые приставки и аксессуары,
а также товары для красоты и здорового образа жизни.
Шикарные скидки по в размере до 70% можно получить
при покупке и у другого крупного ритейлера – Oldi. За что покупатели любят этот
интернет-магазин? За доступные цены, богатый выбор, быструю доставку, налаженную
логистику, а также высокое качество сервиса.
В ассортименте ритейлера – компьютеры, гаджеты, смартфоны,
планшеты, аксессуары к ним, комплектующие и многое другое. Помимо электроники,
в интернет-магазине представлен широкий ассортимент бытовой техники, товаров
для детей, сада, системы безопасности.
В специальном разделе на сайте Oldi продаются товары с
уценкой. Вся продукция в нем является технически исправной и имеет
соответствующую гарантию. Сделав заказ на сайте магазина, покупатель может оформить
курьерскую доставку до двери или забрать товар в одном из многочисленных
пунктов выдачи.
С привлекательным дисконтом можно купить и на сайте
интернет-магазина "Техпорт". Со скидкой 10% по можно
приобрести крупную и мелкую бытовую технику, а также мебель для дома,
сантехнику, товары для мам и детей.
Представленный на сайте ассортимент впечатляет: более 500
тысяч наименований продукции! Холодильники, стиральные машины, плиты, вытяжки,
ванны, санфаянс, смесители, кухонные мойки, инсталляции, душевые кабины, уголки
и поддоны, шторки для ванной, полотенцесушители, сифоны и переливы, аксессуары
для ванной, а также системы отопления и водоснабжения.
Имеются вопросы по ассортименту? Для удобства клиента на его
вопросы по Skype и ICQ всегда готовы ответить менеджеры "Техпорта".
Узнавайте, спрашивайте, интересуйтесь. Удачных покупок!