Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 31 августа, провел технический запуск первого участка Кожуховской (Некрасовской) линии метро с четырьмя станциями. В скором времени составы поедут уже с пассажирами, отметил градоначальник

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 31 августа, провелтехнический запуск первого участка Кожуховской (Некрасовской) линии метро счетырьмя станциями. В скором времени составы поедут уже с пассажирами, отметилградоначальникДлина Кожуховской ветки – 19 километров, она соединяетНекрасовку и другие районы юго-востока столицы с Большой кольцевой линией(БКЛ). "Открытие Кожуховской линии сделает город ближе для 800 тысяччеловек", – сказал Собянин. Градоначальник отметил, что первые поезда отот "Некрасовки" до "Косино" поедут уже через несколькомесяцев."Практически вся ветка уже готова, станции в прекрасномсостоянии. Думаю, до конца года все запустим", – подчеркнул Собянин. Онпредложил жителям Некрасовки спуститься вниз и посмотреть на новую станцию.Первый участок Кожуховской линии включает в себя четырестанции – "Некрасовка", "Лухмановская", "УлицаДмитриевского" и "Косино". Последняя будет пересадочной с"Лермонтовским проспектом" Таганско-Краснопресненской линии. Крометого, с "Косино" можно будет выйти к одноименной станции Рязанскогонаправления Московской железной дороги. В будущем пересадочные узлы появятся почти на всех станциях новой ветки.Кожуховскую линию, которая обозначена на карте розовымцветом, ждут жители юго-восточных районов столицы, а также подмосковныхЛюберец. Она снизит нагрузку на улично-дорожную сеть, Калинскую иТаганско-Краснопресненскую ветки подземки. Пассажиры сэкономят в путизначительное количество времени.Второй участок Кожуховской линии проходит от"Косино" до "Нижегородской". На нем расположилисьпромежуточные станции "Юго-Восточная", "Окская" и"Стахановская". Отрезок будет запущен в следующем году.