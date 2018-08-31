Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 31 августа, провел
технический запуск первого участка Кожуховской (Некрасовской) линии метро с
четырьмя станциями. В скором времени составы поедут уже с пассажирами, отметил
градоначальник
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 31 августа, провел
технический запуск первого участка Кожуховской (Некрасовской) линии метро с
четырьмя станциями. В скором времени составы поедут уже с пассажирами, отметил
градоначальник
Длина Кожуховской ветки – 19 километров, она соединяет
Некрасовку и другие районы юго-востока столицы с Большой кольцевой линией
(БКЛ). "Открытие Кожуховской линии сделает город ближе для 800 тысяч
человек", – сказал Собянин. Градоначальник отметил, что первые поезда от
от "Некрасовки" до "Косино" поедут уже через несколько
месяцев.
"Практически вся ветка уже готова, станции в прекрасном
состоянии. Думаю, до конца года все запустим", – подчеркнул Собянин. Он
предложил жителям Некрасовки спуститься вниз и посмотреть на новую станцию.
Первый участок Кожуховской линии включает в себя четыре
станции – "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица
Дмитриевского" и "Косино". Последняя будет пересадочной с
"Лермонтовским проспектом" Таганско-Краснопресненской линии. Кроме
того, с "Косино" можно будет выйти к одноименной станции Рязанского
направления Московской железной дороги. В будущем пересадочные узлы появятся почти на всех станциях новой ветки.
Кожуховскую линию, которая обозначена на карте розовым
цветом, ждут жители юго-восточных районов столицы, а также подмосковных
Люберец. Она снизит нагрузку на улично-дорожную сеть, Калинскую и
Таганско-Краснопресненскую ветки подземки. Пассажиры сэкономят в пути
значительное количество времени.
Второй участок Кожуховской линии проходит от
"Косино" до "Нижегородской". На нем расположились
промежуточные станции "Юго-Восточная", "Окская" и
"Стахановская". Отрезок будет запущен в следующем году.