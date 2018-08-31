На днях всеми любимая артистка София Ротару попала в больницу после серьезного приступа с потерей сознания. Инцидент произошел прямо на сцене во время концерта в Уфе. Насколько опасно нынешнее состояние певицы – узнали Dni.Ru.

На днях всеми любимая артистка София Ротару попала в больницу после серьезного приступа с потерей сознания. Инцидент произошел прямо на сцене во время концерта в Уфе. Насколько опасно нынешнее состояние певицы – узнали Dni.Ru."София Михайловна болеет давно, подобныеишемические атаки случались и ранее, просто подробности ее недуга скрывается оченьтщательно. Кроме того, я вижу, что певица страдает частичной потерей памяти. Ситуациясейчас не очень хорошая, так как с каждым прожитым днем она теряет память всебольше и больше. Тем не менее, карты показывают, что не то, что угрожает бы еежизни в целом. Вся проблема исключительно в возрасте", – рассказала .Последнее время певица постояннонаходилась в кругу близких людей, так что кризисные ситуации случались побольшей части дома, сказала ясновидящая. Именно поэтому никто извне не мог заметитьили предположить серьезных проблем со здоровьем. Сейчас все стало достояниемобщественности только в силу того, что приступ случился на сцене."Ее состояние можно описать какначало возрастного склероза. Я не вижу, что Ротару излечится полностью, но ейточно придется прибегнуть к помощи хороших специалистов и жить под постояннымнаблюдением врачей", – предупредила гадалка.Напомним, ранее стало известно, что 71-летней Ротару стало плохо во время мероприятия в Уфе. В конце выступления она почувствовала слабость и потеряла сознание. Исполнительницу срочно госпитализировали.Сообщается, что в момент приступа она частично потеряла память, не узнавала находившихся поблизости людей и не могла понять, где она находится. А медсестра из клиники, куда доставили певицу, рассказала, что та повторяла: "Девочки, я умру? Неужели я умру?", – пока ее везли на каталке до отделения реанимации.