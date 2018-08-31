В ходе проверки жилого сектора полицейский установил, что жительница столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Хорошево-Мневники установил факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.В ходе проверки жилого сектора полицейский установил, что жительница столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту дознанием ОМВД России по району Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56