Злоумышленники зашли в автобус и, встав в очередь за потерпевшей, совершили хищение двух ее мобильных устройств, после чего вышли...
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали четверых приезжих по подозрению в краже телефонов у пассажирки автобуса.
В полицию обратилась 26-летняя девушка. По ее словам, в салоне автобуса неизвестный похитил у нее два мобильных телефона. Общий материальный ущерб составил более 50 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых.
Установлено, что злоумышленники зашли в автобус и, встав в очередь за потерпевшей, совершили хищение мобильных устройств, после чего вышли.
Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
Сотрудники УВД по ЦАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону: (495) 500-11-60 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).
Пресс-служба УВД по ЦАО
(495) 600-15-61