Злоумышленники зашли в автобус и, встав в очередь за потерпевшей, совершили хищение двух ее мобильных устройств, после чего вышли...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали четверых приезжих по подозрению в краже телефонов у пассажирки автобуса.В полицию обратилась 26-летняя девушка. По ее словам, в салоне автобуса неизвестный похитил у нее два мобильных телефона. Общий материальный ущерб составил более 50 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых.Установлено, что злоумышленники зашли в автобус и, встав в очередь за потерпевшей, совершили хищение мобильных устройств, после чего вышли.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Сотрудники УВД по ЦАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону: (495) 500-11-60 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61