Создание новой ракеты-носителя Союз-5 вернет России статус ведущей космической державы.

Создание новой ракеты-носителя "Союз-5" вернет России статус ведущей космической державы.Как передает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая в ракетно-космической корпорации "Энергия" на открытии профильного совещания, подчеркнув, что это технически непростая и даже уникальная задача.Он отметил, что планируется провести в 2022 году с космодрома Байконур в автоматическом режиме летные испытания пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" на ракете-носителе среднего класса "Союз-5", а через два года — в пилотируемом режиме.Борисов напомнил, что РКК "Энергия" назначена головным разработчиком космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, которые предназначены для покорения и освоения дальнего космоса.Выступая перед журналистами, как сообщает РИА Новости, вице-премьер отметил, что кабинет министров поручил "Роскосмосу" представить стратегию развития отрасли, которая переживает не лучшие времена.Борис проинформировал мировую общественность, что контракт с американским НАСА – программа по доставке на МКС астронавтов российскими космическими кораблями — завершится в апреле 2019 года.