Создатель мультсериала Симпсоны Мэтт Грейнинг признался, что в эпизоде Совершенно безумный папа 1991 года одного из героев шоу озвучивал Майкл Джексон. Поклонники артиста подозревали это давно, однако официальное подтверждение получили лишь сейчас.

Создатель мультсериала "Симпсоны" Мэтт Грейнинг признался, что в эпизоде "Совершенно безумный папа" 1991 года одного из героев шоу озвучивал Майкл Джексон. Поклонники артиста подозревали это давно, однако официальное подтверждение получили лишь сейчас, сообщает Metro.По сюжету серии "Совершенно безумный папа" Гомер Симпсон попадает в психиатрическую больницу, где знакомится с мужчиной по имени Леон Камповски, который считает себя Майклом Джексоном. В серии есть эпизод, в котором Камповски звонит по телефону и представляется королем поп-музыки. Оказалось, что в этот момент персонажа мультфильма озвучивал сам Джексон.Впрочем, в титрах серии знаменитый певец не указан. Оказалось, Джексон был вынужден остаться инкогнито, потому что подобные условия были прописаны в контракте артиста, который он заключил с Sony Music. Также Джексон не имел права петь в сторонних проектах, поэтому за него в серии поет другой человек.Грейнинг рассказал, что однажды у него в офисе зазвонил телефон, и голос на том конце трубки сказал: "Привет, это Майкл Джексон". Создатель "Симпсонов" подумал, что его разыгрывают, и повесил трубку. Тогда телефон зазвонил вновь, и тот же голос произнес: "Погоди, это правда я".Майкл Джексон признался Грейнингу, что обожает "Симпсонов" и мечтает что-нибудь для них сделать."Я не мог отказать королю поп-музыки", — сказал создатель мультсериала.Ранее сообщалось, что в ходе скандального судебного процесса выяснилось, что на последнем альбоме Джексона "Michael" вместо него пел другой исполнитель.