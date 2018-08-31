Полузащитник Спартака Лоренсо Мельгарехо может получить российское гражданство. Парагваец проживает в России уже пять лет и имеет право на получение гражданства нашей страны.

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может получить российское гражданство. Парагваец проживает в России уже пять лет и имеет право на получение гражданства нашей страны.О намерении Лоренсо Мельгарехо получить российский паспорт сообщил его агент Хуан Апплеярд. "Мы рассматриваем возможность получения гражданства России. Пока никакой конкретики – никаких шагов. Это просто идея, которую мы обдумываем. Лоренсо живет в России уже пять лет и может подать документы на получение паспорта", приводит слова Апплеярда Sportbox.ru.Парагваец Лоренсо Мельгарехо перешел в "Кубань" из "Бенфики" в 2013 году. В 2016 он стал игроком "Спартака". При этом парагваец не заигран за сборную своей страны, и в случае получения российского паспорта Лоренсо не будет считаться легионером. Более того, он получит возможность выступать за сборную России.