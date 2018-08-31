Разведслужбы Китая используют фейковые аккаунты в соцсети LinkedIn, чтобы завербовать граждан США, имеющих доступ к правительственным и коммерческим тайнам. С таким утверждением выступил директор Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина, который предложил соцсети удалить ложные аккаунты.

Разведслужбы Китая используют фейковые аккаунты в соцсети LinkedIn, чтобы завербовать граждан США, имеющих доступ к правительственным и коммерческим тайнам. С таким утверждением выступил директор Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина, который предложил соцсети удалить ложные аккаунты.Эванина пояснил, что шпионская кампания КНР предполагает контакты китайских разведчиков с тысячами членов сети LinkedIn.В свою очередь глава LinkedIn по вопросам доверия и безопасности Пол Роквелл подтвердил РИА Новости, что компания контактировала с правоохранительными органами США по поводу действий китайских шпионов, но отказался предоставить номера поддельных аккаунтов, связанных со спецслужбами Китая.В LinkedIn заверили, что принимают незамедлительные меры, чтобы ограничить фейковые аккаунты и предотвратить возможный ущерб.LinkedIn — крупнейшая в мире соцсеть, участники которой контактируют по работе и бизнес-проектам.