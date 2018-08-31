Белый дом рассекретил стенограмму телефонного разговора президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона. В этом разговоре упоминается нынешний глава российского государства Владимир Путин. При этом гриф секретности с разговора снят без консультаций с Москвой.

Белый дом рассекретил стенограмму телефонного разговора президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона. В этом разговоре упоминается нынешний глава российского государства Владимир Путин. При этом гриф секретности с разговора снят без консультаций с Москвой.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что практика рассекречивания записей бесед телефонных разговоров между лидерами стран существует. При этом, а это мировая практика, не рассекречиваются документы, касающиеся действующих политиков, добавил Песков.Разговор Ельцина и Клинтона о Путине состоялся в сентябре 1999 года, напоминает ТАСС. Его опубликовала Президентская библиотека имени Билла Клинтона. Этот разговор состоялся примерно через месяц после того, как Ельцин назвал Путина своим возможным преемником. В разговоре Ельцин охарактеризовал Клинтону Путина и заверил, что Клинтон и Путин в ближайшее время познакомятся.В 1999 году поднятый албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово (ОАК) мятеж и противостояние с сербской армией и полицией привели к началу бомбардировок Югославии, в составе которой тогда оставались только Сербия и Черногория, вооруженными силами НАТО.В расшифровке приведено обращение Бориса Ельцина к Клинтону. Эти слова Ельцин повторит на встрече с президентом США в ноябре 1999 года в Стамбуле:- Прошу тебя об одном. Оставьте Европу России. США – не Европа. Европа должна быть делом европейцев.В ответ Билл Клинтон заявил, что не всем европейцам это понравится.- Не всем, — согласился с ним Борис Ельцин. — Но я европеец. Я живу в Москве. Москва — это Европа, и мне это нравится. Возьмите все остальные страны и обеспечивайте их безопасность. А я возьму Европу и обеспечу ее безопасность. Ну, не я, а Россия.Борис Ельцин дал понять своему американскому коллеге, что никогда еще Европа не чувствовала себя ближе к России. При этом у России есть возможность для того, чтобы защитить Европу в случае необходимости, в том числе и ракетами.В расшифровке бесед Ельцин попросил Билла Клинтона на президентских выборах не поддерживать кандидата от Коммунистической партии Геннадия Зюганова.Зюганов признался, что в то время проводил встречи с Клинтоном и экс-вице-президентом США Альбертом Гором, американскими сенаторами, а также с представителями крупнейших фирм. Но никто Зюганова не стал поддерживать, несмотря на то, что именно КПРФ, по мнению Зюганова, предлагала на выборы реальную программу развития экономики, образования.Первый тур президентских выборов состоялся 16 июня 1996 года. Зюганов уступил Ельцину около 3%. Во втором туре 2 июля Ельцин победил с результатом 53,82% против 40,31% у лидера коммунистов.