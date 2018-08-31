Соединенные Штаты готовы помочь беженцам в сирийском лагере Рукбан. Однако Москва и Дамаск якобы мешают им это сделать: не пропускают туда гуманитарные грузы и ограничивают свободу перемещения гражданского населения.

Соединенные Штаты готовы помочь беженцам в сирийском лагере "Рукбан". Однако Москва и Дамаск якобы мешают им это сделать: не пропускают туда гуманитарные грузы и ограничивают свободу перемещения гражданского населения, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Госдеп США.В свою очередь, 30 августа руководитель Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что именно американские военные не пускают гуманитарную помощь в "Рукбан", где в тяжелейших условиях оказались 70 тысяч беженцев.Напомним, ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что лагерь "Рукбан" нужно как можно скорее открыть и вывести оттуда беженцев.