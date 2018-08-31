Соединенные Штаты готовы помочь беженцам в сирийском лагере Рукбан. Однако Москва и Дамаск якобы мешают им это сделать: не пропускают туда гуманитарные грузы и ограничивают свободу перемещения гражданского населения.
Соединенные Штаты готовы помочь беженцам в сирийском лагере "Рукбан". Однако Москва и Дамаск якобы мешают им это сделать: не пропускают туда гуманитарные грузы и ограничивают свободу перемещения гражданского населения, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Госдеп США.
В свою очередь, 30 августа руководитель Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что именно американские военные не пускают гуманитарную помощь в "Рукбан", где в тяжелейших условиях оказались 70 тысяч беженцев.
Напомним, ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что лагерь "Рукбан" нужно как можно скорее открыть и вывести оттуда беженцев.