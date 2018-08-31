Появились подробности того, что произошло в первые минуты после аварии с участием леди Ди. О них рассказал сотрудник парижских аварийно-спасательных служб Ксавье Гурмелон.

Появились подробности того, что произошлов первые минуты после аварии с участием леди Ди. О них рассказал сотрудникпарижских аварийно-спасательных служб Ксавье Гурмелон.Спасательодним из первых прибылна место ДТП – в туннель у моста Альма. Он отметил, что послеинцидента принцесса Уэльская еще могла разговаривать.По словам Гурмелона, он держал ее за руку, просил сохранятьспокойствие и не шевелиться. "Я сказал ей, что мы здесь, чтобы помочь. Онаответила: "Боже мой, что случилось?" – цитирует спасателяагентство Sputnik. Мужчина добавил, чтона теле принцессы Дианы не было крови и следов сильных повреждений.Напомним, смертельная авария произошла 31 августа 1997 года. Известно, что в тот вечер любовники леди Ди и бизнесмен Додиаль-Файеда вышли из ресторана, после чего их начали преследовать журналисты. Автомобиль предпринимателя, в которомехала принцесса, на большой скорости врезался в стену туннеля, ударилсяо разделительный барьер и перевернулся.Диана скончалась в больнице через два часа после ДТП. До сих пор причины аварии до конца не раскрыты.Ранее принц Гарри высказался по поводу гибели своейматери, принцессы Дианы. По его словам, журналисты, преследовавшие автомобильЛеди Ди в тот роковой вечер, не оказали ей необходимую помощь.