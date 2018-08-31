Тренер Брайан Орсер, воспитанницей которого является российская фигуристка, не сможет уделять ей достаточно времени. Он будет занят подготовкой других спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.

Тренер Брайан Орсер, воспитанницей которогоявляется российская фигуристка, не сможет уделять ей достаточно времени. Онбудет занят подготовкой других спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.Орсер, известныйсвоей нетрадиционной сексуальной ориентацией, займется командой сборной Китая.Остальным подопечным придется довольствоваться оставшимся у тренера на нихвременем, которого будет уже явно меньше.Канадского специалиста наняла Китайскаяфедерация фигурного катания. Ведь хозяевам Игр-2022 важно добиться наилучшихрезультатов. Как заявил сам Брайан Орсер, они его помощники "периодически" будут посещать Китай, сообщает "Газета.ru".Сейчас тренер помимо Евгении Медведевой готовитдвукратного олимпийского чемпиона, японца Юдзуру Ханю и двукратного победителя ЧМ Хавьера Фернандеса из Испании. Остается загадкой,как у специалиста найдется время для того, чтобы качественно работать со всеми подопечными.Первым международным турниром, на котором выступитМедведева под руководством Орсера, станет Autumn Classic International-2018 вканадском Оквилле 20–22 сентября. Соперницами россиянки станут канадка ЛаркинОстман, американка Брэди Теннелл и японка Вакаба Хигути.Ранее олимпийскийчемпион по фигурному катанию Максим Траньков сообщил, что возлагаетна Евгению Медведеву большие надежды. "Если Женя прибавит и станет прыгатькак Медведева, а кататься как канадская школа учит, то это будет бомба", -заявил спорстмен.