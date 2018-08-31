Злоумышленники получали крупные партии наркотических средств через закладки, затем разбавляли и фасовали их в свертки с небольшим весом для дальнейшей реализации...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали 33-летнего и 64-летнюю жителей столицы по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины сверток с веществом растительного происхождения, которое, согласно проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве исследованию, является наркотическим средством – гашишем, массой около 5 граммов. При личном досмотре его родственницы обнаружено 25 свертков с порошкообразным веществом массой свыше 200 граммов. Согласно исследованию одного свертка изъятое является героином, массой около 4 граммов.Установлено, что данные граждане получали крупные партии наркотических средств через закладки, затем разбавляли и фасовали в свертки с небольшим весом для дальнейшей реализации.В ходе обследования квартиры подозреваемых было обнаружено пластмассовое ведро, внутри которого находился 21 пакет и 50 свертков с веществом в виде порошка и комков, приготовленные для дальнейшего распространения, электронные весы и упаковочный материал. Часть изъятого, согласно исследованию, является наркотическим средством – героином, массой около 5 килограммов 800 граммов. Остальное вещество направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Общий вес изъятого вещества составил свыше 11 килограммов.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.УНК ГУ МВД России по г. МосквеГСУ ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53