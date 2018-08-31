Дональд Трамп сделал ход конем и подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт стали и алюминия из трех стран: Южной Кореи, Бразилии и Аргентины. Поставки металла из этих стран не будут облагаться пошлинами. Таким образом, президент США бросил спасательный круг американской сталелитейной промышленности.

Дональд Трамп сделал ход конем и подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт стали и алюминия из трех стран: Южной Кореи, Бразилии и Аргентины.Поставки металла из этих стран не будут облагаться пошлинами. Таким образом, президент США бросил спасательный круг американской сталелитейной промышленности, которая первая ощутила на себе последствия бездумной политики Белого дома, бумерангом ударившей по своим же компаниям.На этом фоне, Вашингтон, который все больше вживается в роль мирового торгового арбитра, стал грозить Индии санкциями из-за закупок российских С-400. Впрочем, Индия чувствует себя уверенно.В Дели сегодня пытаются понять, насколько серьезно США готовы испортить отношения с Индией из-за российского комплекса С-400. Пентагон уже сотрясает воздух угрозами санкций из-за покупки Индией российского вооружения. При этом еще месяц назад Вашингтон обещал Дели, что готов сделать исключение.Подобное биполярное расстройство внешней политики США становится понятным после оговорки военного чиновника, о том, что оружие Индии все-таки лучше покупать у Америки. Примерно также в Дели недоумевали после повышения Трапом тарифов на экспортируемые в США сталь и алюминий. Правда, в этом случае пересмотр правил игры индийские сталепроизводители восприняли скорее снисходительно.Второй год подряд Индия бьет стальные рекорды: и мировые, и внутренние. И это несмотря на попытки США сохранить глобальное господство в отрасли.Темпы потребления задает сама индийская экономика, стимулируя производство. И уже в этом году Индия станет вторым производителем стали в мире, потеснив Японию.Сегодня вклад металлургии в индийский ВВП составляет около 5 %. За прошлый год национальные производители выплавили почти 102 миллиона тонн стали и десятую часть отправили на экспорт. Однако сейчас отрасль во многом живет на архаичном оборудовании. На модернизацию в ближайшие 10 лет Индия рассчитывает привлечь 100 миллиардов долларов инвестиций."Именно сегодня мы видим активный процесс обновления, чтобы мы как можно быстрее смогли отвечать растущим потребностям рынка. Поэтому я уверен, что производство стали в Индии, как отрасль, будет процветать", — говорит директор по маркетингу компании Heavy Engineering Corporation Рана Чакраварт.Одним из локомотивов индийской металлургии может стать грандиозный план правительства Индии по развитию железных дорог. Сегодня это основной вид транспорта для страны с населением почти один миллиард четыреста тысяч человек. На отраслевом форуме топ-менеджеры индийских компаний-производителей были настроены оптимистично."Правительство Индии возлагает большие надежды на развитие инфраструктуры, проекты по строительству автомобильных и железных и дорог, а также жилищное строительство, что, конечно, означает огромный спрос и рост производства металлов и стали в Индии", — говорит вице-президент компании Paul Wurth Маноранжар Рам.Амбициозный план правительства Индии — через 10 лет утроить объемы производства стали до 300 миллионов тонн в год. А это значит, что настоящие стальные войны на мировом рынке еще только впереди.