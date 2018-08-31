Приморский районный суд Петербурга прекратил за примирением сторон дело организатора патриотических мероприятий Павла Бараненко, допустившего падение трех человек с танка Т-60 во время катания.

Приморский районный суд Петербурга прекратил за примирением сторон дело организатора патриотических мероприятий Павла Бараненко, допустившего падение трех человек с танка Т-60 во время катания.Как передает РИА Новости, бронемашина была конфискована в пользу государства.ЧП произошло 29 апреля на пляже в парке в Приморском районе северной столицы, где предприниматель организовал для желающих катание на броне танка за 300 рублей с человека. В этот день мужчина 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 года рождения, упали с бронемашины и получили травмы различной степени тяжести.Против Бараненко, который является учредителем межрегиональной молодёжной военно-патриотической организации "Красная звезда", было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.При этом ранее полиция в его доме обнаружила взрывчатку, артиллерийский снаряд, минометную мину, около сотни патронов калибра 7,62 миллиметра, 40 макетов автомата Калашникова с признаками переделки, а придачу взрослого крокодила.Суд учел, что пострадавшие заявили о том, что бизнесмен полностью возместил им ущерб, и попросили прекратить против него уголовное дело. С аналогичной просьбой обратился и сам Бараненко.Т-60 — советский лёгкий танк периода Второй мировой войны. Разработан в августе 1941 года на московском заводе № 37 под руководством Николая Астрова, ведущего разработчика всей отечественной линейки лёгких танков того периода. В сентябре того же года Т-60 был принят на вооружение Рабоче-Крестьянской Красной армии и серийно выпускался на нескольких машиностроительных заводах. Производство Т-60 продолжалось до февраля 1943 года, когда он был заменён на сборочных линиях более мощным лёгким танком Т-70. Всего было выпущено 5920 лёгких танков Т-60, которые приняли активное участие в боях Великой Отечественной войны в 1941—1943 годах.Вскоре после окончания войны Т-60 был снят с вооружения Советской Армии, до настоящего времени сохранилось шесть подобных танков в музеях России и Финляндии.