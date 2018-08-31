Всемирные объекты особой туристской привлекательности. Именно такой статус теперь имеют города Суздаль и Гороховец.

Всемирные объекты особой туристской привлекательности. Именно такой статус теперь имеют города Суздаль и Гороховец. Данное решение единогласно приняли члены Международного комитета по вопросам туристкой привлекательности и устойчивому развитию туризма на заседании в Пекине. В международном комитете отмечают, включение города целиком в список - явление очень редкое. Новый статус повысил не только авторитет Владимирской области, но и всей страны. Ведь благодаря этому Россия поднялась в рейтинге Всемирного списка объектов особой туристкой привлекательности. Наша страна теперь делит третье место в топе вместе с Германией. У каждой страны по 34 культурных объекта.