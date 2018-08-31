Всемирные объекты особой туристской привлекательности. Именно такой статус теперь имеют города Суздаль и Гороховец.
<a href="http://33live.ru/novosti/31-08-2018-suzdal-i-goroxovec-podnyali-rejting-rossii.html" target="_blank">Суздаль и Гороховец подняли рейтинг России</a> - Всемирные объекты особой туристской привлекательности. Именно такой статус теперь имеют города Суздаль и Гороховец.
[url=http://33live.ru/novosti/31-08-2018-suzdal-i-goroxovec-podnyali-rejting-rossii.html]Суздаль и Гороховец подняли рейтинг России[/url] - Всемирные объекты особой туристской привлекательности. Именно такой статус теперь имеют города Суздаль и Гороховец.