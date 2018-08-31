Эдите Пьехе идет 82-й год. Она до сих пор живет интересной, насыщенной жизнь. А помогают ей дочь Илона Броневицкая и внуки – Стас и Эрика.
Эдите Пьехе идет 82-й год. Она до сих пор живет интересной, насыщенной жизнь. А помогают ей дочь Илона Броневицкая и внуки – Стас и Эрика.
"Я могла бы родить намного раньше (я
вышла замуж в 19 лет), но некому было ребенка подкинуть
в гастроли, вздыхает Пьеха. – Мое материнство
состоялось только благодаря
хорошей актрисе -была такая
Алла Ивановна Ким, танцовщица. Она мне часто говорила:
"Дитуля! Мне 41 год, я наконец
решила уйти со сцены и родить
ребенка для самой себя". А я
сидела и думала: и мне, что ли, ждать до 40? Я ведь могу уже родить. Но кому я подкину дите?"
"И тут я включила все свои энергетические таланты и свекровь
уговорила, – продолжает Пьеха. – Причем, даже повышая голос, Эрика Карповна возмущалась: "Я больная я не смогу воспитывать ребенка, ты будешь уезжать". – "Мама этот
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ребенок вам предлит жизнь
этот ребенок ваш будет. И вы,
будете его любить больше чем
ваших сыновей". – "Ну ладно я
попробую".
"С моей стороны это была
атака, но не хамство, – уверна Эдита Станиславовна. – И я в 23
года родила свою доченьку.
И она, конечно, стала бабушкиной дочкой. И даже имя ей дала бабушка. Я хотела дочь назвать
Беата, будучи под впечатлением от кинофильма, где красивая актриса Беата Тышкевич снималась. Но Эрика Карповна (а она
латышка) говорила: "Нет, мне
нравится имя Илона. В Латвии
это распространенное имя".
– "Ваша воля". До 8 месяцев я
была с Илонкой, а потом до 15
лет она жила с бабушкой. И поэтому все основное, все хорошее, что она получила в жизни,
– от бабушки и дедушки".
"В ее детстве не было таких моментов, когда я ее своим примером чему-то научила. Это участь детей артистов", – цитирует Пьеху газета "Большая Москва",