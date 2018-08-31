Эдите Пьехе идет 82-й год. Она до сих пор живет интересной, насыщенной жизнь. А помогают ей дочь Илона Броневицкая и внуки – Стас и Эрика.

Эдите Пьехе идет 82-й год. Она до сих пор живет интересной, насыщенной жизнь. А помогают ей дочь Илона Броневицкая и внуки – Стас и Эрика."Я могла бы родить намного раньше (явышла замуж в 19 лет), но некому было ребенка подкинутьв гастроли, вздыхает Пьеха. – Мое материнствосостоялось только благодаряхорошей актрисе -была такаяАлла Ивановна Ким, танцовщица. Она мне часто говорила:"Дитуля! Мне 41 год, я наконецрешила уйти со сцены и родитьребенка для самой себя". А ясидела и думала: и мне, что ли, ждать до 40? Я ведь могу уже родить. Но кому я подкину дите?""И тут я включила все свои энергетические таланты и свекровьуговорила, – продолжает Пьеха. – Причем, даже повышая голос, Эрика Карповна возмущалась: "Я больная я не смогу воспитывать ребенка, ты будешь уезжать". – "Мама этотребенок вам предлит жизньэтот ребенок ваш будет. И вы,будете его любить больше чемваших сыновей". – "Ну ладно япопробую"."С моей стороны это былаатака, но не хамство, – уверна Эдита Станиславовна. – И я в 23года родила свою доченьку.И она, конечно, стала бабушкиной дочкой. И даже имя ей дала бабушка. Я хотела дочь назватьБеата, будучи под впечатлением от кинофильма, где красивая актриса Беата Тышкевич снималась. Но Эрика Карповна (а оналатышка) говорила: "Нет, мненравится имя Илона. В Латвииэто распространенное имя".– "Ваша воля". До 8 месяцев ябыла с Илонкой, а потом до 15лет она жила с бабушкой. И поэтому все основное, все хорошее, что она получила в жизни,– от бабушки и дедушки"."В ее детстве не было таких моментов, когда я ее своим примером чему-то научила. Это участь детей артистов", – цитирует Пьеху газета "Большая Москва",