Футболист Дмитрий Тарасов поделился с поклонниками откровенным видео с участием своей супруги Анастасии Костенко. Скорее всего мужчина сделал это случайно.

Футболист Дмитрий Тарасов поделился с поклонникамиоткровенным видео с участием своей супруги Анастасии Костенко. Скорее всегомужчина сделал это случайно.Еще недавно поклонники распинали Тарасова из-за того, что онопубликовал в Сети видео из роддома, где появилась на свет его дочь от моделиАнастасии Костенко. В ролике показано, как супруга спортсмена готовится крождению ребенка, и даже сам процесс. Теперь же спортсмен заснял интимныймомент грудного вскармливания и поделился им в Сети.В своем Instagram Дмитрий выложил короткий ролик в формате Stories.Тарасов снимает пса похожего на золотистого ретривера, подзывает его к себе,а на заднем плане сидит Костенко с голой грудью и кормит маленькую дочь Милану.Вероятнее всего молодой отец не заметил, что его супруга и наследница попали вкадр, иначе как объяснить такую внезапную открытость миру.Напомним, что 10 июля футболистДмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями. Девочка появилась насвет в подмосковном "Лапино". Ранее сообщалось, что появление малышав элитном роддоме обойдется минимум в миллион рублей.После Костенко рассказывала подписчикам, что роды были естественными,а сейчас она кормит малышку исключительно грудью, из-за чего ей приходится отказыватьсебе во вредной еде. "Ехала уже за картошкой фри и чизбургером, но поняла, чтона момент грудного вскармливания это было бы очень эгоистично и передумала", – делилась недавномодель.Как писали Dni.Ru,Анастасия сразу же после появления дочери на свет сообщила своим поклонникам, что не собирается останавливатьсяна достигнутом и думает родить снова. Анастасия рассказала, что планируетсовмещать карьеру и материнство. Однако семья для нее – на первом месте.