Футболист Дмитрий Тарасов поделился с поклонниками
откровенным видео с участием своей супруги Анастасии Костенко. Скорее всего
мужчина сделал это случайно.
Футболист Дмитрий Тарасов поделился с поклонниками
откровенным видео с участием своей супруги Анастасии Костенко. Скорее всего
мужчина сделал это случайно.
Еще недавно поклонники распинали Тарасова из-за того, что он
опубликовал в Сети видео из роддома, где появилась на свет его дочь от модели
Анастасии Костенко. В ролике показано, как супруга спортсмена готовится к
рождению ребенка, и даже сам процесс. Теперь же спортсмен заснял интимный
момент грудного вскармливания и поделился им в Сети.
В своем Instagram Дмитрий выложил короткий ролик в формате Stories.
Тарасов снимает пса похожего на золотистого ретривера, подзывает его к себе,
а на заднем плане сидит Костенко с голой грудью и кормит маленькую дочь Милану.
Вероятнее всего молодой отец не заметил, что его супруга и наследница попали в
кадр, иначе как объяснить такую внезапную открытость миру.
Напомним, что 10 июля футболист
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями. Девочка появилась на
свет в подмосковном "Лапино". Ранее сообщалось, что появление малыша
в элитном роддоме обойдется минимум в миллион рублей.
После Костенко рассказывала подписчикам, что роды были естественными,
а сейчас она кормит малышку исключительно грудью, из-за чего ей приходится отказывать
себе во вредной еде. "Ехала уже за картошкой фри и чизбургером, но поняла, что
на момент грудного вскармливания это было бы очень эгоистично и передумала", – делилась недавно
модель.
Как писали Dni.Ru,
Анастасия сразу же после появления дочери на свет сообщила своим поклонникам, что не собирается останавливаться
на достигнутом и думает родить снова. Анастасия рассказала, что планирует
совмещать карьеру и материнство. Однако семья для нее – на первом месте.