В Донецке при взрыве в кафе погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко - не единственный теракт в ДНР и ЛНР. Самые резонансные случаи убийств командиров ДНР и ЛНР.

В Донецке при взрыве в кафе погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко — не единственный теракт в ДНР и ЛНР. Самые резонансные случаи убийств командиров ДНР и ЛНР.Найти, выследить, убить или взорвать. Это методы, которые назвать иначе, чем террор, нельзя.16 октября 2016 года. В Донецке убит командир добровольческого батальона "Спарта" подполковник Арсений Павлов, более известный по позывному Моторола. В лифте жилого дома сработала самодельное взрывчатое устройство. А в это время все украинские СМИ танцевали на костях, безнравственно ликуя, празднуя смерть человека. По делу об убийстве Моторолы задержаны шесть человек, которые связанны с украинскими националистическими организациями."СБУ заявляет: это, мол, не мы. Мы не хотели, но вся пропагандисткая машина не может остановиться. Она вся заточена на борьбу с Россией, на борьбу с республиками Донбасса. И они не могут сдерживаться, теряют человеческий облик. Они сейчас радуются и шутят, как они ликвидировали Захарченко. Они не говорят об убийстве. Они говорят о ликвидации. То же самое они говорили про Гиви и Моторолу. Они сами себя выдают звериной радостью", — считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.Еще один теракт, который называют частью этой цепочки. И еще одна смерть. Февраль 2017 года. Убит один из самых известных командиров ополчения – Михаил Толстых с позывным Гиви. По его штабу был произведен выстрел из реактивного пехотного огнемета "Шмель". Вновь обвиняют украинскую диверсионную группу.При этом эксперты сопоставляют несколько фактов. Не только насколько украинская пропаганда радуется терактам и то, насколько официальный Киев прикрывает эти преступления, но и то, какие именно методы используют диверсанты."Использовались, по крайней мере я знаю о том что их использовали, боевые отравляющие вещества для уничтожения ДНР и ЛНР. Так что в этом направлении украинская разведка действует очень и очень широко. То, что происходит в украинской блогосфере — это настоящий ужас, настоящее дно. Это падение нравов. Здесь мы видим настоящую трагедию, как люди превратились в зверей", — констатирует журналист Александр Мединский.Немного вернемся назад — май 2015 года. Алексей Мозговой. Первое покушение 7 числа возле Михайловского блокпоста. Тогда он получил ранение. Спустя две недели примерно в этом же месте рядом с автомобилем сработало отвлекающее взрывное устройство, затем машину обстреляли из пулеметов и другого автоматического оружия. Ответственность за убийство Мозгового взял на себя украинский партизанский отряд "Тени"."Украинские диверсионно-разведывательные группы довольно часто пытаются переходить линию фронта, совершают теракты, которые приводят к гибели гражданского населения. То есть, были случае гибели сотрудников ОБСЕ на мине. Соответственно, нет ничего удивительного в том, что такая вылазка произошла. Ниточки, естественно, ведут к высшему политическому руководству в Киеве", — подчеркивает Борис Рожин.Но были и неудачные попытки покушений. Их более чем достаточно. Лишь один из примеров: покушение на Игоря Плотницкого в 2016 году. Тогда он был главой Луганской народной республики. В центре города рядом с его внедорожником сработало фугасное безосколочное взрывное устройство. Его закрепили на столбе. И это далеко не весь список всех резонансных преступлений.