В Донецке при взрыве в кафе погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко - не единственный теракт в ДНР и ЛНР. Самые резонансные случаи убийств командиров ДНР и ЛНР.
В Донецке при взрыве в кафе погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко — не единственный теракт в ДНР и ЛНР. Самые резонансные случаи убийств командиров ДНР и ЛНР.
Найти, выследить, убить или взорвать. Это методы, которые назвать иначе, чем террор, нельзя.
16 октября 2016 года. В Донецке убит командир добровольческого батальона "Спарта" подполковник Арсений Павлов, более известный по позывному Моторола. В лифте жилого дома сработала самодельное взрывчатое устройство. А в это время все украинские СМИ танцевали на костях, безнравственно ликуя, празднуя смерть человека. По делу об убийстве Моторолы задержаны шесть человек, которые связанны с украинскими националистическими организациями.
"СБУ заявляет: это, мол, не мы. Мы не хотели, но вся пропагандисткая машина не может остановиться. Она вся заточена на борьбу с Россией, на борьбу с республиками Донбасса. И они не могут сдерживаться, теряют человеческий облик. Они сейчас радуются и шутят, как они ликвидировали Захарченко. Они не говорят об убийстве. Они говорят о ликвидации. То же самое они говорили про Гиви и Моторолу. Они сами себя выдают звериной радостью", — считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Еще один теракт, который называют частью этой цепочки. И еще одна смерть. Февраль 2017 года. Убит один из самых известных командиров ополчения – Михаил Толстых с позывным Гиви. По его штабу был произведен выстрел из реактивного пехотного огнемета "Шмель". Вновь обвиняют украинскую диверсионную группу.
При этом эксперты сопоставляют несколько фактов. Не только насколько украинская пропаганда радуется терактам и то, насколько официальный Киев прикрывает эти преступления, но и то, какие именно методы используют диверсанты.
"Использовались, по крайней мере я знаю о том что их использовали, боевые отравляющие вещества для уничтожения ДНР и ЛНР. Так что в этом направлении украинская разведка действует очень и очень широко. То, что происходит в украинской блогосфере — это настоящий ужас, настоящее дно. Это падение нравов. Здесь мы видим настоящую трагедию, как люди превратились в зверей", — констатирует журналист Александр Мединский.
Немного вернемся назад — май 2015 года. Алексей Мозговой. Первое покушение 7 числа возле Михайловского блокпоста. Тогда он получил ранение. Спустя две недели примерно в этом же месте рядом с автомобилем сработало отвлекающее взрывное устройство, затем машину обстреляли из пулеметов и другого автоматического оружия. Ответственность за убийство Мозгового взял на себя украинский партизанский отряд "Тени".
"Украинские диверсионно-разведывательные группы довольно часто пытаются переходить линию фронта, совершают теракты, которые приводят к гибели гражданского населения. То есть, были случае гибели сотрудников ОБСЕ на мине. Соответственно, нет ничего удивительного в том, что такая вылазка произошла. Ниточки, естественно, ведут к высшему политическому руководству в Киеве", — подчеркивает Борис Рожин.
Но были и неудачные попытки покушений. Их более чем достаточно. Лишь один из примеров: покушение на Игоря Плотницкого в 2016 году. Тогда он был главой Луганской народной республики. В центре города рядом с его внедорожником сработало фугасное безосколочное взрывное устройство. Его закрепили на столбе. И это далеко не весь список всех резонансных преступлений.