Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко во время визита в Одессу на встрече с работниками местного порта заявила о выдвижении себя на пост президента Украины. Выборы должны состояться 31 марта 2019 года.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время визита в Одессу на встрече с работниками местного порта заявила о выдвижении себя на пост президента Украины. Выборы должны состояться 31 марта 2019 года.Политик первым делом предупредила, что не намерена вступать в какие-либо объединения с другими кандидатами, и будет рассчитывать только на свои силы и поддержку своей партии.Это вполне объяснимо. Политическое поле Украины больше напоминает зазеркалье, где рейтинги любого политика ниже, чем его же собственные анти-рейтинги.Даже с уровнем поддержки в 8 процентов Тимошенко ухитряется быть лидером общественных предпочтений.Если рассматривать только голоса тех, кто намерен пойти на выборы, то и тогда Тимошенко наберёт всего 16 процентов и, всё равно победит в первом туре.Украинцы открыто признают, что воспринимают политическую систему страны и её представителей больше как шоу, а не как власть, выражающую их интересы.Одно то, что среди лидеров соцопросов присутствуют шоумен Владимир Зеленский и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, говорит о том, что профессиональными политиками доверие народа утрачено.Тимошенко, при своём условном лидерстве в виртуальной пока президентской гонке, даёт довольно странные обещания своим сторонникам.Ещё в июне она сильно озадачила электорат заявлением, что намеревается стать президентом для того, чтобы сразу же лишить главу государства (на тот момент — себя) большинства полномочий.После этой процедуры украинцы, по мнению Тимошенко, смогут выбрать себе канцлера или гетмана в качестве главы правительства.Теперь же Тимошенко, как следует из текста заявления, выложенного на её официальном сайте, собирается стать президентом Украины а затем, возможно, покинуть этот пост спустя 100 дней.Такой расклад событий ждёт страну в случае, если у Юлии Тимошенко не получится выполнить тот план действий, который она пока не обнародовала, но обязательно скоро сделает это.Насколько такой сомнительный оптимизм кандидата в президенты способен повысить её предвыборный рейтинг – большой вопрос. Складывается впечатление, что к пятилетнему сроку в роли украинского президента, обозначенному в конституции, Тимошенко пока не готова.Впрочем, и сам основной закон Юлия Тимошенко намерена изменить. Над проектом "народной" конституции, якобы уже работает больше 100 человек, и она будет предъявлена до президентских выборов.