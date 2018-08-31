Типография передала бюллетени избиркому. На предстоящих выборах каждый голосующий получит как минимум три избирательных бюллетеня: с фамилиями кандидатов в губернаторы, с названиями партий и с фамилиями кандидатов-одномандатников. Кроме выборов главы региона и депутатов ЗС VII созыва, в ряде территорий 9 сентября пройдут выборы и в органы местного самоуправления. Сколько бюллетеней отпечатано для регионального голосования? И как поступают с бракованными экземплярами? Узнал Александр Инин.

Типография передала бюллетени избиркому. На предстоящих выборах каждый голосующий получит как минимум три избирательных бюллетеня: с фамилиями кандидатов в губернаторы, с названиями партий и с фамилиями кандидатов-одномандатников. Кроме выборов главы региона и депутатов ЗС VII созыва, в ряде территорий 9 сентября пройдут выборы и в органы местного самоуправления. Сколько бюллетеней отпечатано для регионального голосования? И как поступают с бракованными экземплярами? Узнал Александр Инин.Всего для этих выборов изготовили 3 миллиона 425 тысяч 930 бюллетеней. Тираж отпечатывали с запасом, потому что брак исключать никогда нельзя. Всегда на отдельных экземплярах будут кляксы, жирные пятна, непропечатанные строчки, кривые поля. Брак, как и на Президентских выборах, меньше одного процента. И сегодня он идёт под нож.На эти выборы вернут КОИБы. Правда, только в Александровском районе, на 44 избирательных участках. Последний раз с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней голосование во Владимирской области проходило в 2011 году. Для КОИБов отпечатаны отдельные бюллетени. Без защитной сетки. Казалось бы - подделать такой бюллетень ничего не стоит. Но, если приглядеться, на нём есть специальные маркеры с двух сторон. Обычный бюллетень в КОИБ не пройдёт.Нина Ульева, секретарь областной избирательной комиссии: "Здесь ставится иная печать участковой избирательной комиссии прямоугольного вида чёрного цвета. И в данном случае здесь полная защита от того, чтобы можно было опустить иной бюллетень".Светлана Емельянова, директор типографии: "Бюллетени для КОИБов прежде, чем печать мы должны были, скажем так, проверить. Избирательная комиссия привозила сюда электронную урну. Мы пропускали избирательные бюллетени - чтобы соответствовал формат бюллетеня, чтобы плотность бумаги соответствовала. И только после утверждения избиркомом было запущено производство бюллетеней для КОИБов".Над изготовлением бюллетеней трудился весь штат типографии, а это 50 человек. Справились за 10 дней. Хорошие бюллетени расфасованы по районам. К концу дня они должны оказаться в участковых избирательных комиссиях, а дальше их развезут по избирательным участкам. Сотрудники правоохранительных органов возьмут их под круглосуточную охрану. Грузят бюллетени в микроавтобусы территориальных избиркомов. На Президентских выборах внимательный зритель заметил, за бюллетенями приезжало Управление спецсвязи, которое осуществляет доставку особо важных грузов. Видимо, бланки для голосования на выборах регионального уровня представляют меньшую ценность.Вадим Минаев, председатель облизбиркома: "Мы на региональных выборах и в прошлом году не прибегали к услугам спецсвязи. Дело в том, что эти услуги имеют некий денежный эквивалент".Во сколько облизбиркому обходятся услуги Управления спецсвязи - Минаев говорить отказался. В то же время он сообщил, что в комиссию продолжают поступать жалобы. К 16 с прошлой недели добавилось ещё три. Буквально сегодня один избиратель назвал себя гражданином СССР, и, в соответствии с советским законодательством, потребовал от облизбиркома прекратить обрабатывать его персональные данные. Облизбирком относится к таким просьбам с пониманием, но действует по российским законам.