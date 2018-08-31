Старший тренер футбольного Краснодара Мурад Мусаев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Быки в рамках группы J сыграют с Севильей, Стандартом и Акхисарспором.

Старший тренер футбольного " Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы. "Быки" в рамках группы "J" сыграют с "Севильей", "Стандартом" и "Акхисарспором"."Нам досталась очень интересная группа. "Севилья" имеет самый высокий рейтинг в турнире и за последние годы пять раз выигрывала главный трофей Лиги Европы, — резюмирует Мусаев, слова которого приводит официальный сайт краснодарцев. – Она играет в яркий атакующий футбол, и в прошлом году андалусийский клуб прошел в Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед". Нет сомнений, "Севилья" станет для нас серьезной проверкой"."Стандарт" и "Акхсисарспор" являются победителями кубковых соревнований. Информации по ним пока не так много, но факт их побед в национальных турнирах говорит о силе команд и о том, что они в данный момент находятся на подъеме".Отметим, что сегодня своих соперников по групповому этапу узнали московский "Спартак" и питерский "Зенит".