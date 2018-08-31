Главный тренер санкт-петербургского Зенита Сергей Семак после жеребьевки группового этапа Лиги Европы признался, что группа, в которую попал Зенит, оказалась очень ровной. Также специалист признался, что команда сделает все для выхода в следующий раунд.

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после жеребьевки группового этапа Лиги Европы признался, что группа, в которую попал "Зенит", оказалась очень ровной. Также специалист признался, что команда сделает все для выхода в следующий раунд."Группа абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров, — цитирует Семака ТАСС. – Силы команды примерно одинаковы и будет очень интересно. Задача перед нами одна – делать все возможное для выхода из группы. У нас достаточно сложный график и при необходимости мы будем использовать ротацию, если она действительно будет нужна. Мы должны иметь достаточное количество игроков для выступлений во всех турнирах".Напомним, что "Зениту" по итогам жеребьевки достались датский "Копенгаген", французский "Бордо" и чешская "Славия". Команды будут выступать в группе "С".